Avant les courses de Lienz – Camille Rast revient vers les sommets, à pas de géante La Valaisanne de 22 ans, longtemps perturbée par une mononucléose puis par une blessure à un genou, est bien décidée à confirmer ses deux bons résultats de Courchevel, ce mardi lors du géant de Lienz. Christian Maillard

Camille Rast est prête à confirmer ses bons résultats de Courchevel, mardi et mercredi à Lienz. AFP

Quand on est arrivé tout en haut, qu’on skie sur un petit nuage, c’est forcément l’euphorie, avec cette envie d’y rester le plus longtemps possible. Mais tout sportif de pointe redoute ce moment où il plonge ensuite en plein doute, où il est souvent compliqué de remonter la pente. Pour certains, c’est souvent la galère.

Repartir de zéro ou, comme le dit Camille Rast, «de moins que zéro». La Valaisanne n’avait pas encore 20 ans lorsqu’elle a une fois de plus connu une grosse désillusion, la poisse collée sous ses spatules, du côté de Hoch-Ybrig, tandis qu’elle surfait à nouveau sur la vague du succès.