Mondiaux de cyclisme – Camille Balanche vice-championne du monde de descente La Neuchâteloise a remporté la médaille d'argent de la descente de VTT, samedi aux Championnats du monde de Glasgow. Seule l'Autrichienne Valentina Höll est parvenue à devancer la coureuse du Locle. Robin Carrel

Camille Balanche a remporté la médaille d’argent samedi aux Mondiaux de Glasgow. AFP

Camille Balanche a gagné la médaille d'argent de la descente de VTT, samedi aux Mondiaux de Glasgow. Sur les pentes du Ben Nevis, la Locloise de 33 ans n'a été battue que par l'Autrichienne Valentina Höll.

La Neuchâteloise du team Dorval AM Commencal a ajouté une troisième breloque à sa panoplie de médailles mondiales. La Suissesse avait été titrée en 2020 à Leogang (Aut) et avait remporté le bronze il y a deux ans à Val di Sole (It). Dans les Highlands, elle a donc raflé le seul métal qui lui manquait, au terme d'une belle démonstration technique, sous le crachin du nord-ouest de l'Ecosse.

Camille Balanche a été devancée d'un peu plus de deux secondes par Valentina Höll. L'Autrichienne de seulement 21 ans est désormais double championne du monde. Lors de ces «Super Mondiaux», elle a confirmé le titre remporté l'année dernière aux Gets (Fr).

Le podium a été complété par la Française Marine Cabirou. L'Allemande Nina Hoffmann, considérée comme une des grandes favorites, mais peu à l'aise cette semaine sur le tracé écossais, a chuté au milieu du parcours.

Lisa Baumann a quant à elle réussi une performance solide. La Neuchâteloise, qui fêtera ses 22 ans la semaine prochaine, a été très constante, dans les Highlands, et a terminé à une 15e place tout à fait correcte. La Suissesse, 2e de ses Championnats nationaux il y a moins d'un mois à Leysin, continue de progresser de manière linéaire.

