Canton de Vaud – Cambrioleur interpellé grâce au flair de «Kaya» Un individu qui venait de commettre un cambriolage à Saint-Saphorin a été retrouvé grâce à une chienne de la brigade canine.

C’est grâce au flair de cette chienne que l’homme a été arrêté. Police cantonale vaudoise

Jeudi 25 juin, vers 21h55, une locataire a appelé la Police cantonale vaudoise pour l’informer qu’un cambrioleur avait pénétré dans son appartement et pris la fuite. Un important dispositif a été mis en place afin de le retrouver, dont la brigade canine.

La chienne «Kaya», un berger malinois âgé de 6 ans, a désigné sur le trottoir des objets provenant du délit et a commencé à suivre une piste sur plusieurs dizaines de mètres, avant de s’arrêter à proximité d’un muret.

A la vue des intervenants et de la chienne, un individu est sorti de sa cachette et a tenté de prendre la fuite, malgré les injonctions de la police. Peu de temps après, il a été arrêté. Il s’agit d’un ressortissant marocain âgé de 28 ans.

Le Procureur a sollicité et obtenu la mise en détention provisoire de cet homme et a ouvert une enquête confiée à la police de sûreté. Cette intervention a nécessité la présence de plusieurs patrouilles de police secours, composées de gendarmes et de policiers

( comm/pac )