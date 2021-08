Champ-Dollon – Cambrioleur en série, il aurait aussi dealé en prison L’homme, qui aurait fourni la drogue au meurtrier des Charmilles, est suspecté d’avoir commis de nombreux vols, dont certains après sa libération. Fedele Mendicino

La prison de Champ-Dollon (photo d’illustration). LAURENT GUIRAUD.

G., le meurtrier des Charmilles, avait défrayé la chronique au printemps dernier. Comme nous le révélions, l’homme, détenu pour avoir poignardé un jeune Portugais dans un parking du quartier en 2019, se retrouvait suspecté d’avoir organisé un trafic de drogue depuis sa cellule à Champ-Dollon. Selon nos renseignements, un Suisse, né en 2000, est soupçonné de lui avoir fourni des stupéfiants, entre novembre 2019 et juin 2020, ainsi que des téléphones portables et autres recharges téléphoniques dans le but d’organiser ce fameux trafic.

Ce n’est pas tout, le complice de G., défendu par Me Benjamin Grumbach, se voit poursuivi pour avoir pris part à 18 cambriolages. Arrêté en juin 2020, libéré provisoirement en novembre de la même année, il aurait remis l’ouvrage sur le métier en janvier à l’École André-Chavanne. Avec deux comparses, qu’il avait pourtant l’interdiction de contacter après sa sortie de prison, il s’est rendu aux abords de l’établissement scolaire pour y commettre un brigandage. La victime a été emmenée par les malfrats dans une voiture avant d’être menacée et frappée. Butin: une sacoche Louis Vuitton, un téléphone et d’autres accessoires (AirPods, écouteurs sans fil). Le Ministère public lui reproche aussi un vol d’usage avec les mêmes protagonistes: les voleurs se sont emparés d’une Alfa Romeo à l’avenue d’Aïre en janvier 2021. Le même mois, dans une ferme du canton de Vaud, le trio aurait dérobé quelque 400 francs.