Lettre du jour – Calvin victime du désamour Opinion Courrier dues lecteurs

Genève, 3 décembre

La Tribune a consacré plusieurs pages à Michel Servet, martyr de l’intolérance («TdG» 25 novembre). S’il est malheureusement vrai que Servet a été brûlé et que rien ne saurait excuser une telle faute, il est injuste de reporter toute la responsabilité sur le seul Calvin. Fidèle à sa doctrine de la séparation de l’Église et de l’État, Jean Calvin s’est borné à dénoncer Servet à l’autorité civile et celle-ci, se trouvant devant une situation nouvelle, a demandé conseil à ses alliés de Berne et Zurich, lesquels ont conseillé au Petit Conseil de Genève de condamner Servet au bûcher. Cette décision n’est pas celle de Calvin. Mieux: celui-ci s’est rendu plusieurs fois à la prison pour exhorter Servet à revenir sur ses déclarations afin qu’il ait la vie sauve.

Quelle ingratitude que celle de Genève envers le grand homme à qui elle doit sa place dans le monde! […] C’est à Jean Calvin que remonte l’idée de l’instruction publique, gratuite et obligatoire. C’est lui qui a conçu la méthode de récompenser les bons élèves pour les stimuler, méthode bientôt reprise par les Jésuites. C’est à lui que remonte l’idée que l’homme doit travailler, à une époque où un noble français ou espagnol en avait l’interdiction. C’est grâce à ce concept nouveau qu’il y a eu tant de savants à Genève à une époque où nombre de gens fortunés auraient pu s’abstenir de toute activité lucrative. C’est grâce à Calvin que la charité des couvents a été remplacée par un système ordonné et méthodique d’assistance publique confié à l’Hospice général; c’est de là que viennent les assurances sociales et l’idée de sécurité sociale. Beaucoup pensent que c’est à lui que remonte une vision nouvelle de l’argent, qu’il est moral de faire fructifier, en sorte que s’est développé ce qu’on a appelé en France la banque protestante.

C’est à lui que Genève doit l’incroyable prospérité qui fut la sienne au XVIIIe siècle. C’est lui qui a rendu célèbre le nom de Genève dans le monde et a fait de cette petite ville un modèle devenu un véritable mythe pour les Protestants de France, d’Écosse, d’Angleterre, des Pays-Bas, d’Allemagne et de Hongrie, et même d’Amérique.

Déplorons la faute collective de l’intolérance qui reste une tache sur le passé de Genève, mais rendons justice à l’homme d’une dimension hors pair qui a transformé le monde en repensant de fond en comble la structure de la société. Gloire à Jean Calvin!

Alain Marti