États-Unis – Californie: centaines de maisons évacuées après un énorme feu Les pompiers du comté de Los Angeles luttaient mercredi contre les flammes qui ont gagné 4000 hectares en un peu plus de trois heures.

Incendie près du lac Hughes, en Californie, le 12 août 2020. KEYSTONE

Les autorités californiennes ont ordonné mercredi l’évacuation de quelque 500 maisons mercredi suite à un énorme feu de brousse qui s’étendait rapidement au nord de Los Angeles et avait déjà ravagé 4000 hectares en début de soirée.

Le feu a pris en début d’après-midi aux environs du lac Hughes, brûlant d’abord une petite surface de 20 hectares avant de gagner 4000 hectares en un peu plus de trois heures, selon les pompiers du comté de Los Angeles. Plus de 300 pompiers ont été mobilisés, appuyés par des hélicoptères et des avions pour lutter contre les flammes.

Changement climatique

«Les résidents de la zone sont en cours d’évacuation» par la police locale, a indiqué le département de lutte anti-incendie sur Twitter. «Nous vous prions de nous aider à vous aider et à mettre nos proches en sécurité».

Les incendies se sont multipliés et ont pris de l’ampleur ces dernières années en Californie, en partie en raison du changement climatique. Le plus meurtrier de l’histoire de la Californie, Camp Fire, s’est produit en novembre 2018 dans le nord de l’État et avait coûté la vie à 86 personnes.

AFP/NXP