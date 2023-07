Genève, 5 juillet

Quel dommage que la Ville de Genève autorise la présence de chevaux tirant des calèches au centre-ville dès cet été! Après plusieurs années de refus, on peut imaginer la satisfaction du propriétaire des Attelages du Léman, lui qui dans un précédent article disait s’être endetté pour réaliser son «rêve de gosse» avec l’acquisition d’une vingtaine de calèches et presque autant d’équidés.

Une fois de plus, les animaux feront les frais de «rêves de gosse» et autres désirs à assouvir. Le propriétaire des calèches parlait encore des mesures mises en place pour limiter le stress des animaux au milieu de la circulation et de «dressage pour les désensibiliser».

Plutôt que de les dresser, foutons-leur la paix une bonne fois pour toutes. Il y a suffisamment de moyens de se déplacer de façon écologique ou de promener des touristes avec des moyens pittoresques sans avoir besoin d’exploiter encore et encore des animaux pour divertir des citadins.

Cette exploitation est bien sûre légale, la législation sur la protection des animaux n’étant qu’un compromis entre le bien-être animal et les intérêts humains. Mais elle n’est pas pour autant morale. Les personnes qui monteront dans ces calèches seront elles aussi probablement ravies. Comme on regarde des animaux sauvages exécutant un numéro dans un cirque, ou des dauphins tournant en rond dans un delphinarium. Comment espérer un monde meilleur et plus égalitaire si on reproduit constamment les mêmes comportements égoïstes?

Luc Fournier, président de l’association Animal équité (AAE)

