Caiyun Song, sur la terrasse de son nouveau tea-room. Daniele D’Angelo/Lvxstudio.com

À moins d’avoir quelques heures devant vous, ne lancez pas Caiyun Song sur le thé. La dame est intarissable autant que passionnée. Son visage s’illumine. Son débit s’accélère. Ses mains s’animent. Le thé donc: son cycle naturel, ses vertus pour notre santé, ses six familles, son histoire, sa si minutieuse récolte, ses feuilles et leur petit duvet d’hiver, son prix, sa lenteur, sa cuisine, ses composants… «Je suis désolée, je parle trop. Mais il y a tellement à dire!» s’excuse-t-elle, avec un sourire désarmant et dans un français aux harmonies mandarines.

Abo Street food asiatique Le «bánh mì» des rues de Saïgon débarque à Genève Nous voilà donc dans la nouvelle arcade de Madame Song, nichée à quelques mètres à peine du tumulte urbain mais baignée d’une quiétude toute villageoise. Dans ce recoin de la Terrassière, Genève n’a plus le feu aux fesses. Genève rêvasse. Genève musarde devant un petit gâteau et un bol fumant.

Pierres et oiseaux

Après quelques semaines de tracasseries administratives, ce tea-room au style novateur a enfin pu ouvrir ses portes début juin. «J’ai immédiatement aimé cet endroit: la verdure, le chant des oiseaux, les pierres apparentes qui sont fortes et naturelles… comme le thé», glisse-t-elle en balayant de la main les murs aux blocs bruts et balèzes.

Salades ouvragées, élégamment parfumées au thé. DANIELE D’ANGELO/LVXSTUDIO.COM

Dans cette oasis, Caiyun (prononcez Sayun) chante donc, sur tous les tons, liquides et solides, sucrés et salés, de l’aube à la nuit, les louanges de sa plante fétiche. Laquelle vient de ses propres plantations en Chine. Le thé, elle l’a longuement appris et l’apprend encore. «Avec mon maître, j’ai étudié durant cinq ans aussi bien la culture que la cérémonie du thé. J’ai un diplôme. Je suis maître du thé. Mais ma formation ne sera complète qu’une fois que j’aurai atteint le 1er niveau dans quelques années.» Voyez l’exigence du cursus.

Échoppe chinoise et chênoise

Débarquée en Suisse il y a une douzaine d’années pour rejoindre sa fille aînée écolière à Rolle, la Pékinoise apprend le français à vitesse grand V. Et, après quelques détours professionnels, se décide à vivre sa passion au bord du Léman. Elle offre volontiers la production de ses théiers à ses premiers amis occidentaux. «Ils s’émerveillaient de sa qualité et me demandaient où l’acheter.»

Une cuisine aérienne aux parfums délicats. DANIELE D’ANGELO/LVXSTUDIO.COM

L’idée d’un salon de thé germe. Elle s’installe d’abord dans une petite échoppe de Chêne-Bourg, où elle propose des ateliers d’initiation et accueille la clientèle la théière en main. «Je ne vends jamais un thé que je n’ai fait déguster auparavant», note-t-elle. Les débuts sont difficiles. Mais, le bouche à oreille aidant, l’enseigne attire les amateurs, curieux et fans de produits d’exception. À l’instar d’Esteban Valle, directeur de salle à Châteauvieux, qui s’initie au rituel millénaire et trouve là de quoi magnifier la carte des thés du resto étoilé de Peney.

«Le thé travaille dans la lenteur. Il faut le réveiller tout doucement.» Caiyun Song

Le bail chênois s’achevant, elle cherche à s’approcher du centre-ville. La crise sanitaire lui a donné le loisir de réfléchir au salon de thé dont elle rêve. «Je veux montrer la plante sous toutes ses facettes. La cuisine au thé est très riche, délicieuse et excellente pour la santé. J’avais déjà de nombreuses recettes.»

Entremets au sésame et thé Oolong Tie. DANIELE D’ANGELO/LVXSTUDIO.COM

Autant dire que la petite restauration selon Caiyun s’apparente moins aux casse-dalles bricolés que l’on nous sert d’ordinaire dans les tea-rooms genevois qu’à de la haute voltige culinaire. Ravioles, burgers variés autant qu’ouvragés, salades, desserts, cocktails: tout est fait maison, pensé, équilibré, sain, soigné, parfumé.

Tuerie gourmande

La maîtresse des lieux n’aime ni le sucre ni le gras. Ses desserts, inspirés des classiques occidentaux, cheesecake et tiramisu, offrent ainsi au palais une douceur plus que discrète et une élégante amertume. Ses hamburgers, servis froids en été, cachent viandes, poissons et petits légumes cuits avec science et douceur dans l’eau sous vide. On a goûté le burger poulet. C’est une tuerie, aérienne et gourmande.

L’impressionnante bibliothèque aux mille théières. DANIELE D’ANGELO/LVXSTUDIO.COM

Pour le pain de ses burgers, elle a longuement cherché le boulanger genevois prêt à relever le défi du bun théier. Multiplié les tests avant de parvenir à un résultat satisfaisant. Idem pour la pâtisserie. «Il faut trouver le thé idéal à associer avec chaque viande, chaque poisson ou légume. Pour atténuer le goût du saumon et éviter qu’il masque les autres saveurs, je me suis aperçu que le thé vert fonctionnait bien. Pareil pour le bœuf avec le thé rouge.»

Et puis, surtout ne jamais rien hâter. «Le thé travaille dans la lenteur. Il faut le réveiller tout doucement. Il n’agit de manière bénéfique sur le corps que s’il est ingéré sans se presser.» Fonçons donc chez la maître du thé de la Terrassière… mais sans précipitation.

