Qatar 2022 – Cafu: «Le sens du jeu, c’est ce que le Brésil a un peu égaré» «El Capitan», le Brésilien de 52 ans, le plus sélectionné de l’histoire, parle de lui, de la Seleção, du Mondial au Qatar et de la Suisse, bien sûr. Interview exclusive. Daniel Visentini

Suisse, Genève, le 3 octobre 2022. Cafu, ex joueur de foot brésilien, deux fois champion du monde. IRINA POPA

Il faut fermer les yeux et se laisser gagner par un air doux et chaud, autrement dit cultiver le mythe. Le Brésil, un terrain improvisé, une bossa-nova en fond pour rythmer les amusements balle au pied d’une grappe de gamins qui rivalisent déjà d’adresse. Parmi eux, un gosse comme les autres, qui rêve de football, de la Seleção, d’un Mondial joué et gagné avec le maillot auriverde. Cafu est là, il est ce gamin. Sauf qu’il n’est pas comme les autres.