LUCIEN FORTUNATI

Genève, 5 mars

Au centre de vaccination M3 Sanitrade de la route de Chêne, chaque jour, des dizaines de seniors se voient «refoulés» et invités à rebrousser chemin! Le garde GPA Protection, devant l’entrée, leur refuse l’accès.

Que leur reproche-t-on, si ce n’est d’avoir suivi scrupuleusement et à la lettre les consignes reçues par les nombreux SMS?

Ces seniors se sont inscrits sur le site pour se faire vacciner, ont accusé réception d’un premier message leur indiquant qu’ils seraient convoqués, d’un second message leur demandant s’ils sont vulnérables, d’un troisième message leur demandant s’ils avaient une attestation de vulnérabilité, d’un quatrième message leur demandant de modifier le questionnaire de santé… s’ils n’avaient pas ladite attestation, et après ce parcours du combattant, ils reçoivent quand même une convocation pour les dates et heures de vaccination Covid pour la dose 1 et la dose 2!

Les voilà enfin soulagés et heureux, pour hélas peu de temps.

Sur le trottoir et au bout de plusieurs minutes d’attente, si une blouse blanche daigne venir rencontrer les seniors ulcérés, ce n’est que pour leur dire qu’il y a un problème informatique, que la gestion des convocations ne dépend pas d’eux, et même s’ils ont traversé toute la ville, ils ne pourront pas être vaccinés ce jour! De qui se moque-t-on et, finalement, que deviennent les doses qui sont préparées chaque matin selon le nombre de personnes convoquées?

Osons espérer qu’il n’y ait pas de passe-droits pour la vaccination et que ces doses disponibles soient utilisées à bon escient.

Annick Biolley