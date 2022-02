Procès de Nordahl Lelandais – «Café, clope, site porno et cocaïne, c’était ça mes journées» La personnalité trouble de l’ancien maître-chien accusé d’avoir tué la petite Maëlys et agressé deux de ses petites-cousines était au cœur des débats cette semaine. Yannick Van Der Schueren

Nordahl Lelandais, 38 ans, comparaît depuis lundi devant la Cour d’assises de Grenoble pour l’enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys et l’agression sexuelle de deux de ses petites-cousines en 2017. AFP

«Mais qui êtes-vous, finalement, monsieur Lelandais?» Silence. «C’est compliqué. Qui je suis, je ne sais pas vraiment. Aujourd’hui je suis Lelandais, Nordahl, je suis dans un box et je dois m’expliquer sur des faits très graves. Je sais qui je ne veux plus être. J’étais perdu.» Jugé pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys fin août 2017 lors d’un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, l’accusé s’adressait mercredi à Valérie Blain, la présidente de la Cour d’assises de Grenoble.