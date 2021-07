Perturbation – Cadence ralentie du Léman Express entre Annemasse et Genève Des perturbations des installations ferroviaires on lieu. Les trains circulent à moindre cadence. Marianne Grosjean

Depuis 7 h ce matin, le trafic du rail est perturbé entre Annemasse et Genève. Les regio Express ne circulent plus, et le Léman Express connaît un ralentissement de la cadence. «Il y a un train toutes les demi-heures au lieu de tous les quarts d’heure», explique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. La raison? «Des installations de sécurité sont en dérangement entre Annemasse et Champel. Des techniciens sont sur place pour réparer, mais nous n’avons pas leur diagnostic à l’heure actuelle.»

Impossible donc pour l’heure de savoir quand le problème sera résolu et la circulation à nouveau rétablie.

