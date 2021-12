Éditorial - Cachez-moi ces mendiants qui dérangent!

Comment empêcher la pratique d’une activité que l’on ne peut interdire car ce serait contraire à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme? La majorité (droite et MCG) du Grand Conseil a trouvé la réponse. Il suffit de lister tous les endroits dans lesquels se déploie cette activité et la proscrire dans ces lieux, mais uniquement dans ces lieux.

Formellement, la mendicité n’est donc pas prohibée à Genève, elle est simplement amendable là où cela ne convient pas. C’est-à-dire partout où sont les mendiants aujourd’hui.

«Que Genève s’attaque aux bandes organisées flirtant avec la traite des êtres humains, que l’utilisation de mineurs soit combattue, c’est à saluer.»

C’est ce joli tour de passe-passe qu’ont imposé vendredi les députés de l’Entente, de l’UDC et du MCG, le cœur sur la main car il ne s’agissait de rien de moins que de protéger la population genevoise. Il fallait légiférer, puisqu’un arrêt de la Cour européenne avait contraint le procureur général Olivier Jornot à suspendre les dispositions actuelles réglant la question dans la loi pénale genevoise. En substance, interdire totalement la mendicité n’était pas acceptable.

Que Genève s’attaque aux bandes organisées flirtant avec la traite des êtres humains, que l’utilisation de mineurs soit combattue, c’est à saluer. Mais que l’on résume à cela toutes les personnes qui demandent l’aumône dans le canton, comme l’ont fait des élus vendredi, cela ne va pas. Tout simplement parce que c’est faux.

La loi est votée, et on verra comment elle sera appliquée aux membres de la communauté Rom et à tous ceux qui font la manche un peu partout à Genève pour diverses raisons. Ce qui est certain, c’est que la justice sera appelée à se pencher sur le dossier. Intuitivement, on dira que certains recours semblent avoir quelques chances d’aboutir.

