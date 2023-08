Réseaux sociaux – Cachez la coche bleue de X (ex Twitter) que je ne saurais voir X permet désormais aux abonnés «Blue» de cacher la coche bleue de leur profil, cette marque de distinction devenue encombrante depuis la transformation du réseau par Elon Musk.

Image d’illustration. AFP

Les utilisateurs ont la possibilité de s’abonner à Blue en déboursant entre 8 et 11 dollars par mois pour jouir de certains privilèges, comme voir moins de publicités, publier des tweets et vidéos plus longs, annuler ou modifier un tweet, tester en avant-première de nouveaux outils, envoyer des messages privés, etc. Surtout, leurs tweets apparaissent en priorité et ils se voient décerner une coche bleue, signe que leur compte a été vérifié par la plateforme.

Avant qu’Elon Musk ne la rende payante et accessible à tous moyennant finances, cette marque était gratuite mais réservée aux comptes authentifiés et considérés comme notoires. Elle est devenue gênante pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas divulguer qu’ils payent pour le réseau social du controversé milliardaire. Ou ceux qui sont lassés de recevoir des memes (images humoristiques détournées) se moquant des abonnés à Blue.

«Vous pouvez choisir de cacher la coche de votre compte. Elle sera cachée sur votre profil ou vos messages», indique le site web de X, help.twitter.com. La marque bleue pourra néanmoins apparaître quand même «à certains endroits, révélant que vous avez un abonnement». Et certains outils pourraient être désactivés tant que la marque est dissimulée.

L’ironie de cette mesure n’a pas échappé à de nombreux commentateurs. «C’est dingue que Musk ait réussi à transformer ce symbole d’un certain statut social, très convoité, en quelque chose de si honteux que les gens qui payent maintenant pour l’avoir pourraient désirer le cacher», note ainsi Ross Maghielse, rédacteur en chef adjoint du Philadelphia Inquirer, sur X.

Confusion

Le lancement chaotique cet hiver de l’abonnement Twitter Blue, devenu X Blue, a rendu le réseau social plus confus, avec des comptes payants promus par l’algorithme qui sont détenus par des anonymes, et/ou créés pour répandre de fausses informations.

Elon Musk cherchait entre autres à diversifier les sources de revenus de l’entreprise, mais en avril, d’après les données de Travis Brown, un développeur informatique spécialisé dans les réseaux sociaux, moins de 5% des 407’000 comptes qui avaient l’ancien badge bleu gratuit s’étaient abonnés.

Depuis, le président du réseau multiplie les mesures pour inciter les utilisateurs à s’abonner. Sans Blue, ils ne peuvent plus envoyer de messages privés et ne peuvent plus lire autant de messages qu’avant. Et ils n’auront bientôt plus accès à TweetDeck, une application très prisée des journalistes et chercheurs pour consulter plusieurs comptes et listes sur le même écran.

AFP

