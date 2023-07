Théâtre musical – Cabaret genevois dans le Off du Festival d’Avignon Des élèves comédiens, récemment diplômés du Conservatoire de Genève, filent dans la Cité des papes jouer leur création collective. Soutien inconditionnel. Thierry Mertenat

Au 4, rue du Diorama, dernier filage pour les sortants et sortantes du Conservatoire, avant de partir jouer leur spectacle en Avignon. LAURENT GUIRAUD

Un lâcher de ratons laveurs, d’abord un, puis deux, puis une demi-douzaine. Tous échappés de l’«Inventaire» de Prévert, ce fameux poème en prose au casting de rêve; en route, nos ratons et ratonnes, pour le Festival d’Avignon, après avoir quitté leur terrier genevois, non loin du Rhône, à la rue du Diorama.

Leurs interprètes, filles et garçons, jeunes et beaux à pleurer, viennent de sortir diplômés (oui, diplômés) de trois ans de classes d’art dramatique dans la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève. Du jeu et du chant. Reversés avec gourmandise dans une création collective à épisodes, intitulée «Cabaret des curiosités».

Des choristes qui viennent du théâtre et n’oublient jamais d’incarner, en mettant à profit la complicité ludique au sein du groupe. LAURENT GUIRAUD

On a déjà applaudi les volumes précédents, notamment au Studio Théâtre, du côté de la place Neuve; à la fraîche, dans un sous-sol de pierres de taille et de régie sonore performante. Il fera plus chaud au 72, rue de la Bonneterie, sur la scène de poche de cette salle de spectacle de la Cité des papes, où les créations s’enchaîneront comme les départs de train.

«Une heure de tableaux musicaux qui s’enfilent comme les perles d’un collier dadaïste.»

Plusieurs centaines de compagnies sont inscrites dans le festival Off avignonnais, pour près de 1500 spectacles programmés. Une concurrence impitoyable, mais notre famille de ratons a de solides arguments artistiques à faire valoir. Une heure, montre en main, de tableaux musicaux qui s’enfilent comme les perles d’un collier dadaïste, du baroque à la pop des années 80, en passant par le fado et la variété de bal des pompiers.

Le théâtre n’est jamais très loin. Chanté et dansé comme dans les meilleures comédies musicales. LAURENT GUIRAUD

Et puis, parce que bien appris, le métier de comédien revient au galop, la représentation est jalonnée de moments en solo, de dialogues où fusent les répliques, d’adresses au public et de ruptures incisives, comme si cette distribution à neuf voix réinventait chaque soir ses rôles en traversant, sans jamais se désunir, le répertoire choisi.

L’équipe est joueuse, la connivence saute aux yeux, la voici engagée pour une série de 22 rencontres dans le championnat du monde de théâtre, à l’enseigne du Collectif GROTEATR, fondé en 2022 par cinq sortants et sortantes du Conservatoire de Genève. À l’affiche en Avignon, du 6 au 29 juillet. Willkommen, Welcome, Bienvenue, dans le Cabaret des ratons laveurs.

Un piano, une pianiste et des interprètes qui ont, entre eux, à peu près le même âge. LAURENT GUIRAUD

Fiche logistique du spectacle

Ils et elles sont partis pour un mois de fatigue, de stress et de forte chaleur en Avignon. Comme une «grande colo» à dix, avec quand même un spectacle à assurer chaque soir devant un public d’une cinquantaine de places.

La jauge à honorer n’est, certes, pas immense. «Si on atteint une demi-salle en moyenne par représentation, on couvre la location du lieu où l’on joue, dans le créneau horaire imparti, le soir à 20 h 10, avec quinze minutes pour libérer la scène après les saluts», résume Pauline Lebet, l’une des chevilles ouvrières du Collectif GROTEATR.

Avec sa camarade Hélène Farine, elle cosigne la mise en scène, tout en préparant en amont la logistique de cette résidence active dans la capitale mondiale du théâtre. La troupe se partage entre deux appartements, intra et extra-muros.

Promo sous contrôle

Prise de chambres, ce mercredi 5 juillet dans l’après-midi. Avant de se déployer dehors et d’investir les murs avec les supports visuels. «L’affichage n’est autorisé que la veille de jouer, et pas avant 22 h. Ce sera la guerre, on s’y prépare…» s’amuse Pauline.

Chaque jour ensuite, des parades et des commandos de bonimenteurs. «Il faudra tracter toute la journée», préviennent les meneuses. «Tout est très réglementé, le nombre d’affiches est limité, tirage contrôlé sur place, les endroits qui nous sont alloués s’apparentent à une stricte cartographie urbaine», poursuivent les intéressées.

Alors, sous le manteau honnête, des flyers maison qui seront distribués de main à main, qui sont déjà partis au courrier local pour les proches et les amis. Comme l’ont été l’hiver dernier les dossiers de demandes de soutien officiel. Zéro réponse en termes de subventionnement de la part des différentes instances culturelles sollicitées.

«On va jouer 22 fois d’affilée dans un même lieu, c’est assez fou…» Les interprètes du Cabaret

Les «émergents» n’ont droit à rien. Le financement participatif de leur hébergement s’est fait par le biais des réseaux sociaux. La suite, c’est sur place, et à l’enthousiasme: «On va jouer 22 fois d’affilée. C’est assez fou. Pour nous, à l’endroit où l’on est en ce moment dans nos vies, c’est juste top», résument nos interlocutrices.

Une distribution majoritairement féminine. LAURENT GUIRAUD

Elles ne sont pas les seules à le penser. L’ensemble de la distribution signe pour la formule. Soit: Ambrine Delanoë, Joséphine Dorthe, Nelson Duborgel, Gloria Grossrieder, Matteo Marano et Anne Probst. Sans oublier Isabel de Los Angeles, enseignante au Conservatoire de Genève, qui sera également en Avignon pour assurer l’accompagnement musical du spectacle. Son nom ne s’invente pas. Il ajoute les étoiles qui brilleront sur cette production indépendante sortie de la meilleure école de théâtre de Genève.

Le spectacle utilise les codes du cabaret, mais pour mieux les dépasser. Le théâtre, ici, se montre généreux avec la musique et inversement. LAURENT GUIRAUD

