Guerre en Ukraine – «Ça valait la peine de résister à Bakhmout» Kiev dément la capture de la ville revendiquée par la milice russe Wagner. Les soldats ukrainiens, eux, rendent hommage à leurs frères d’armes morts au combat pour la défendre. Pierre Alonso - Kiev

Un soldat ukrainien blessé est évacué près de Bakhmout, le 20 mai 2023. En 10 mois, Russes et Ukrainiens ont perdu un nombre très élevé d’hommes sur ce front. SERGEY SHESTAK/AFP

Max a laissé une partie de son audition et de sa santé mentale à Bakhmout. Cet infirmier-combattant de la 127e brigade de défense territoriale a servi en avril dans cet «enfer» perdu dans les coteaux du Donbass. Il soignait ses camarades blessés et tirait au lance-roquette (d’où la surdité de l’oreille droite). Même s’il ne trouve plus le sommeil, le militaire de 33 ans ne regrette rien, explique-t-il depuis un centre de réhabilitation loin du front où il tente d’apaiser son psychisme éprouvé: «Notre mission, c’était de tenir le plus longtemps possible. De ce point de vue, c’est une victoire. Chaque mètre cédé aux Russes sera plus difficile à reprendre, alors ça valait la peine de résister. Bakhmout, c’est le prix de notre liberté.»