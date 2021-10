Football Féminin – «Ça va être un match compliqué, comme tous les derbies» Servette Chênois va préparer son premier match de groupe de Champions League avec un derby, samedi à Yverdon. Le point avec l’entraîneur genevois Eric Sévérac. Florian Paccaud Carouge

Eric Sévérac (de dos) dirige l’entraînement des Genevoises, mercredi au Stade de la Fontenette. DR

Avant de rêver des étoiles de la Champions League, Servette Chênois affronte Yverdon pour le premier derby de la saison de Women's Super League. Si le duel entre les championnes en titre et la lanterne rouge semble a priori déséquilibré, l’entraîneur genevois Eric Sévérac ne s’attend pas à une balade de santé, samedi au Stade Municipal (18h15).

Eric Sévérac, vous entrez dans le vif du sujet, avec ce derby, la C1 et la Coupe?

On va enchaîner deux semaines anglaises, on est très concentré. On va aborder ce derby très sérieusement. Toutes les joueuses ont envie de vivre les aventures de Turin et Wolfsburg (ndlr: prochaines adversaires en Champions League), mais avant, il y a ce match à Yverdon, qui est très important pour le championnat. C’est trois points qu’on doit prendre, car il y a un titre à aller gagner à la fin de l’année.

Difficile de jouer sur tous les tableaux?

On a 20 joueuses de très haut niveau et il y a une excellente ambiance. Dès qu’elles jouent, elles donnent le maximum, qu’elles soient titulaires ou pas. On a 3 compétitions en cours, ça veut dire qu’il y a du temps de jeu pour beaucoup de monde. Chacun doit saisir sa chance et faire la meilleure performance possible à chaque fois.

Servette Chênois, à l’entraînement. DR

Comment voyez-vous cette rencontre?

Ça va être un match compliqué, comme tous les derbies. On ne sait jamais à quoi s’attendre. Yverdon Sport a mis en avant quelques jeunes joueuses prometteuses qui auront envie de se mettre en valeur contre nous. Et quand on a une série de mauvais résultats comme Yverdon, il y a toujours un moment où ça tourne. Espérons que cela ne soit pas contre nous.

Et qu’espérez-vous de votre équipe?

On doit se mettre au niveau d’un match de Champions League. Mettre beaucoup d’intensité, jouer très vite, imposer un rythme élevé pour préparer le match contre la Juve. Yverdon sera très bien organisé. Il faudra faire preuve de beaucoup de patience, mais aussi de précision.

