Voile – «Ça s’est calmé, presque un peu trop!» Tandis que les foilers ont pris leur envol dans les alizés et avalent les milles à plus de 20 nœuds de moyenne, Alan Roura progresse deux fois moins vite que les hommes de tête. Sport-Center

Photo d’illustration d’Alan Roura au départ. KEYSTONE

Alex Thomson a encore accru son avance en tête du Vendée Globe, lundi à 05 heures (heure suisse), selon le classement publié par l’organisation. L’ex-leader, Jean Le Cam, pointe à 74,83 milles du Britannique et Thomas Ruyant à 139,52.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les foilers ont pris leur envol dans les alizés de l’hémisphère nord et avancent à vive allure (environ 20/23 nœuds de moyenne). Charlie Dalin (Apivia), avec 90 milles avalés en 4 heures de temps, a été le plus rapide de tous. Kevin Escoffier (PRB) et Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family) tracent aussi et font même leur entrée dans le top 5.

Dans le sud-ouest des Canaries, Alan Roura sort lui tout juste d’une vaste zone de vents faibles et progresse deux fois moins vite que les hommes de tête, qui se livrent une véritable course de vitesse jusqu’au Pot au Noir. «Ça s’est calmé, presque un peu trop! déplorait sur son site le navigateur suisse. Il fait beau, il fait chaud, la mer est belle mais bon, il y a 8 nœuds de vent, ce n’est pas jo-jo!»

Avec son IMOCA peu à l’aise dans les petits airs, Alan Roura pointait lundi matin au 19e rang, à 458,4 du leader Alex Thomson. «Le vent ne devrait pas tarder à refuser et à se renforcer, ce qui va me permettre d'accélérer», tentait de se rassurer le skipper genevois.

Troussel a démâté

Le bateau de toute dernière génération, dit «volant», de Nicolas Troussel (Corum L’Epargne) a lui démâté au large du Cap-Vert, ont annoncé lundi matin les organisateurs du Vendée Globe, en précisant que le skipper n’était pas blessé.

Troussel, qui participe à son premier Vendée Globe à la barre d’un voilier sorti des chantiers en mai dernier, pointait alors à la 7e place au classement et filait à vive allure. Il s’agit du premier démâtage depuis le départ de la course autour du monde le 8 novembre.

