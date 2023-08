Image d’illustration JEAN-PAUL GUINNARD

Pas de pollution sur site, pas de frais d’essence, pas de bruit, l’électrique a de nombreux atouts. Mais comment bien faire son choix? Quelques conseils.



Avant d’opter pour un véhicule électrique, il faut bien définir ses besoins. Pour des questions d’autonomie, l’électrique ne peut pas encore remplacer un véhicule traditionnel. Il faut donc bien définir le cahier des charges: trajets pendulaires uniquement, de ville à ville, sur autoroute, avec des passages sur des chaussées dégradées ou en tout-terrain? Citadine, berline, sportive, SUV, utilitaire: l’offre électrique est de plus en plus vaste. À moins d’être un habitué des très longs trajets, vous trouverez sans peine l’électrique qu’il vous faut.



Deuxième point essentiel: la recharge. L’offre de bornes publiques augmente, mais lentement. L’idéal est de disposer d’une borne à la maison. Ou au travail. Une petite citadine vous permet désormais de faire les trajets maison-travail durant une semaine si vous ne travaillez pas trop loin.



Côté entretien, vous aurez à vérifier freins, pneus et quelques éléments techniques. Les services sont moins fréquents et moins onéreux.



Deux impondérables: la durée de vie de la batterie et le prix de l’électricité. Pour la première, le coût de remplacement est très élevé. Il est donc judicieux de consulter un spécialiste avant d’acheter une électrique d’occasion. Pour le second, les marchés et les prix sont très fluctuants. Seule certitude, la recharge revient toujours plus cher sur une borne publique que privée. L’idéal est donc de prendre la carte d’un fournisseur qui affiche clairement ses tarifs.

Contenu conçu et proposé par le TCS. La rédaction n'a pas participé à la réalisation de cet article.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.