Des milliers d’antennes – Ça ressemble à de la 5G mais est-ce de la 5G? Toute la population a un accès à de la 5G, pourtant des milliers d’antennes supplémentaires sont en attente. Voici pourquoi. Julien Wicky

La Suisse est déjà presque entièrement couverte par du réseau 5G mais pour qu’il soit doté de toutes ses fonctionnalités, 7500 antennes sont encore nécessaires. KEYSTONE

C’est un chiffre qui tient du paradoxe. Sur le site de l’Office fédéral de la communication (OFCOM), on peut lire que depuis fin 2021, 100% de la population suisse est couverte par du réseau mobile de cinquième génération, la fameuse 5G. Sur leurs sites, les trois opérateurs du pays ne disent pas l’inverse et revendiquent l’importance de leur couverture. Pourtant, en 2022, 1500 antennes supplémentaires ont été installées, portant le total à 8474 installations 5G au 3 janvier de cette année, selon les données que nous avons demandées à l’OFCOM. Et ce n’est pas fini. Mais si tout le monde est déjà couvert, pourquoi continuer à installer de nouvelles infrastructures, d’autant que celles-ci sont très souvent combattues par des collectifs d’opposants?