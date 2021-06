Reportage – «Ça n’arrive qu’une fois. C’est comme si la Suisse avait gagné l’Euro» Aussitôt Sommer a-t-il arrêté le penalty de Mbappé que les Genevois ont pris la rue. Scènes de liesse et d’euphorie de Rive à Plainpalais, jusqu’à tard dans la nuit. Théo Allegrezza

Georges Cabrera

Et soudain, le rond-point de Rive s’est transformé en rodéo motorisé. Des voitures qui défilent par centaines, des supporters qui sortent la tête (et parfois le corps) par la fenêtre, agitent des drapeaux rouges à croix blanche, et hurlent: «Schwizer Nati!» Le toit de l’édicule des TPG est pris d’assaut. Des motards font vrombir leur moteur, crisser les pneus, dégageant une fumée qui enveloppe la foule compacte. Des supporters, heureux, incrédules encore, continuent à arriver par vagues. Un fumigène explose. Du rouge, partout.

