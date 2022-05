On connaissait celle du chômage, on découvre à présent celle des inégalités. Elle, c’est l’hystérèse, autrement dit ce phénomène débilitant qui veut qu’après chaque manifestation d’un déséquilibre, le retour à l’équilibre s’opère à un niveau inférieur à celui qui prévalait antérieurement. Il se produit ainsi, en matière d’emploi, une aggravation progressive de la situation, en marches d’escalier en quelque sorte, au fur et à mesure que se succèdent les hauts et les bas du cycle conjoncturel, sauf bien sûr à considérer l’hypothèse, trop belle pour être vraie par les temps qui courent, que se manifeste soudain une reprise durable et suffisamment forte pour remettre tout le monde au travail.

Différentes recherches ont à présent apporté la preuve que le phénomène affectait également le niveau d’inégalité. On savait que celle-ci augmente un peu partout, moins entre pays, où elle se serait plutôt réduite, qu’à l’intérieur des espaces nationaux, entre classes moyennes (et surtout supérieures), «bénéficiaires» des crises, et milieux défavorisés. On s’aperçoit désormais que l’hystérèse se manifeste là aussi : crise après crise, les inégalités se creusent, sans jamais revenir à leur niveau initial.

Ce phénomène a tout d’un cercle vicieux, en ceci que les politiques généralement mises en œuvre pour lutter contre les inégalités perdent peu à peu de leur efficacité et, pire, que les inégalités qui vont croissant accentuent à chaque tour de piste l’ampleur de crises que l’on cherche ensuite, sans davantage de succès bien au contraire, à combattre par les instruments classiques du budget et de la monnaie.

On dira qu’il n’y a pas besoin de longues recherches pour confirmer ce dont chacun peut prendre conscience en regardant simplement autour de soi : l’inflation frappe durement les ménages à faible revenu, le chômage de longue durée est le lot des demandeurs d’emploi les moins qualifiés, et l’espérance de vie creuse l’écart entre riches en bonne santé et pauvres et malades.

Mais les portes ouvertes sont faites pour être enfoncées : rien ne vaut de substantielles études, adroitement intitulées, pour convaincre les dirigeants et ceux qui les élisent qu’il est toujours possible de faire mieux (en suivant par exemple les dix recommandations de l’Agence internationale de l'énergie pour remplacer le gaz russe : ne pas passer de nouveaux contrats d’approvisionnement avec la Russie, les remplacer par d’autres sources d’approvisionnement, accélérer le développement de nouveaux projets solaires et éoliens, pousser les consommateurs à baisser leurs thermostats, etc.…). Comme l’avait dit Talleyrand au Congrès de Vienne, « si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant».

Donc, pour gagner en efficacité contre l’accroissement des inégalités, il n’est pas interdit d’envisager un maniement plus audacieux des politiques dites de stabilisation, à l’instar de ce que beaucoup de pays – dont le nôtre – ont osé faire pour amortir les répercussions économiques de la pandémie : ne pas hésiter à subventionner les plus faibles, mieux indemniser les chômeurs de longue durée, et pourquoi pas renforcer la progressivité de l’impôt au lieu de persister à réduire la charge fiscale. A la place d’un cercle vicieux, c’est un cercle vertueux qui pourrait alors s’enclencher, car une meilleure gestion macroéconomique aboutirait au bout du compte à réduire les dépenses et les dettes publiques davantage que ces mesures de soutien ne les auraient d’abord augmentées*.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.