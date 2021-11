Basketball – Ça commence mal pour la Suisse L’équipe de Suisse s’est inclinée en Autriche (80-64) à l’entame de sa campagne de qualifications vers l’Euro 2025. Jérémy Santallo

Pour entamer sa campagne de qualifications vers l’Euro 2025, l’équipe de Suisse s’est présentée dans une configuration inédite à Vienne, pour affronter l’Autriche. Privée de Toni Rocak (USA), des Fribourgeois Paul Gravet et Natan Jurkovitz (blessés) et de son meilleur joueur Jonathan Kazadi (hanche), la sélection d’Ilias Papatheodorou comptait quatre néophytes. Et le manque de vécu collectif du groupe a éclaté au grand jour.

Complètement dépassés dans l’intensité, agressés derrière les écrans, les partenaires de Jonathan Dubas ont perdu très vite des ballons pour se retrouver menés 13-2 après quatre minutes. Mais le premier orage passé, Roberto Kovac derrière l’arc, Selim Fofana vers le cercle en pénétration, et Nemanja Calasan par son activité incessante sous les paniers, ont permis à la Suisse de recoller un peu en fin de premier quart-temps (18-15).

Coup de chaud autrichien

C’est alors que le deuxième orage est arrivé. Jakob Lohr, avec cinq points d’affilée, a réussi un nouvel écart pour l’Autriche (31-22). Et puis, dans les cinq dernières minutes du deuxième quart-temps, les hommes de Raoul Korner ont complètement pris feu derrière la ligne à 3 points, à l’instar du très propre Bogic Vujosevic, qui s’est même payé le luxe de convertir un «3+1» sur une faute de Selim Fofana (44-29 à la mi-temps).

La Suisse ne s’en est jamais remise. L’écart est monté jusqu’à vingt points au cours du troisième quart-temps et, si la sélection rouge à croix blanche s’est rapprochée à une douzaine de points à plusieurs reprises, Guylain Mbemba était toujours là pour venir prendre le rebond offensif ou mettre le panier qu’il fallait pour l’Autriche (score final 80-64). La Suisse devra faire beaucoup mieux contre Chypre dimanche à Saint-Léonard (17h).

Autriche - Suisse 80-64 (44-29) Afficher plus Autriche: Vujosevic (20), Klepeisz (6), Mbemba (15), Rados (7), Poljak (3), Ersek (12), Koeppel (0), Szkutta (0), Lohr (10), Ogunsipe (7), Wonisch. Entraîneur: Raoul Korner. Suisse: Fofana (7), Kovac (13), Granvorka (0), Cotture (6), Dubas (0) puis Portannese (11), Nzege (10), Kozic (9), Le Sann (2), Martin (2), Calasan (4), Vranic. Entraîneur: Ilias Papatheodorou.

