Politique climatique en Suisse – Ça chauffe chez les Verts Les Verts suisses ont rendu public leur nouveau plan climat la semaine passée. La section jeunes a vivement critiqué la position trop «laxiste» du parti face à la crise climatique. Louis Viladent

Le Vaudois Oleg Gafner, coprésident des Jeunes Vert.e.s suisses, souhaite que son parti soit plus ambitieux. Keystone/Cyril Zingaro

«Notre sang n’a fait qu’un tour», raconte le coprésident des Jeunes Vert.e.s suisses, Oleg Gafner, en parlant du plan Climat dévoilé par le parti écologiste la semaine passée. Ce plan détaille l’ambition des Verts à rendre la Suisse «climatiquement positive» à partir de 2040; c’est-à-dire en captant plus de CO 2 de l’atmosphère qu’elle n’en émet. Pour la section jeune, l’objectif n’est pas assez ambitieux: «La Suisse est un pays qui a les ressources et les capacités d’agir maintenant. Nous critiquons la position peu ambitieuse des Verts face à l’urgence climatique», affirme Oleg Gafner.