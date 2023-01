Cuisine traditionnelle – Ça chauffe au Bistrot de Charlotte! Des produits de qualité bien cuisinés, la recette d’une bonne cuisine de bistrot réalisée par Kevin Bedin. Alain Giroud



Des flammes virevoltantes dorlotent les occupants de la terrasse, qui se régalent des plats élégants composant une carte un peu réduite. «Oui, notre terrasse est chauffée!» Les flammes s’élevant au sein de larges tubes en verre créent une ambiance de fête dans cette petite rue du quartier des Bergues où niche le Bistrot de Charlotte. Le fond de l’air est frais, mais la convivialité domine, service souriant, clients ravis de se retrouver enfin attablés en dehors de chez eux. «Ne nous en veuillez pas, mais la carte est un peu plus courte que d’habitude», explique la demoiselle. C’est vrai, moins de plats canailles, mais des produits de qualité, veau et bœuf de Simmental (sans h) de la boucherie Jacky Bula (Halle de Rive), daurade royale et même soupe de terroir suisse. Histoire de réchauffer les plus frileux.

Une salade niçoise intelligemment revisitée

Le doigt se dirige vers la salade niçoise au thon mi-cuit. Cette spécialité crée la polémique depuis plus d’un siècle. À l’origine, elle n’était composée que de légumes crus (tomates, poivrons, oignons) et de filets d’anchois. Le thon, à l’huile ou au naturel, s’est aussi invité à la fête. Les puristes en veulent donc au célébrissime chef Auguste Escoffier d’y avoir ajouté des pommes de terre et des haricots verts.

Au Bistrot de Charlotte, le chef Kevin Bedin incorpore ces derniers en compagnie de pousses d’épinard et d’un œuf mollet. Et il a l’excellente idée de remplacer le thon en boîte par du frais, snacké aller-retour, juste pour le marquer. Rouge à cœur, tout à fait délicieux et mis en valeur par une vinaigrette bien équilibrée.

Le foie gras est maison, c’est la carte qui l’affirme. À la dégustation, cela se confirme. Là encore, le chef maîtrise l’assaisonnement avec talent. La texture fondante reste un peu rose et les saveurs laissent deviner une marinade tonique. Probablement à base d’armagnac ou de cognac. La fleur de sel n’est pas oubliée, dans un coin de l’assiette, ni un parfait chutney de figue et de l’oignon rouge confit. Les tranches de pain grillé en croustillaient de bonheur.

Un tartare pour suivre? Élaboré en cuisine, pas facile de l’accorder au goût du client. Compliqué aussi de proposer une préparation au guéridon. Alors Kevin Bedin a trouvé la parade. Le bœuf, coupé au couteau, arrive tout nu, mais entouré de tous les éléments susceptibles de l’habiller.

Ris de veau aux morilles

Alors, dans les coupelles qui s’alignent, on découvre un jaune d’œuf, de la moutarde, des câpres hachées, du ketchup, des oignons, du sel et du poivre. À vous de faire le travail. Préférons toutefois le ris de veau aux morilles, vu la température ambiante, un plat chaud n’est pas de trop. Le chef travaille de la gorge, la partie allongée de cet abat. Elle était relativement bien «épluchée», dorée au beurre après pochage.

La carte annonce «aux morilles». Elles étaient bien présentes, même généreusement, mais on aurait aimé de la sauce pour enrober les cubes de ris. Signe de sécheresse, la crème était un peu tarie au fond de l’assiette. Dans une cassolette à part, la purée de pommes de terre rappelle la cuisine de grand-mère. Vous savez, celle qui mégotait toujours sur le beurre

Les flammes bleuissent dans les chaufferettes. Elles perdent de leur superbe, laissant la fraîcheur de la nuit envahir la terrasse. Vite, un pull supplémentaire pour attaquer le cheeseburger. Aussi bon qu’à New York!

Le Bistrot de Charlotte, Rue Guillaume-Tell, 7 1201 Genève ; tél. 022 731 81 81 ; fermé samedi et dimanche ; pas de menu ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 75 fr ; terrasse chauffée ; accès handicapés

