Festival rap – Ça bougeait à Lancy, c’était jeune, festif et pacifique Vendredi soir, on a pris rendez-vous en banlieue à l’adresse de Transforme, où le public criait son plaisir pour les basses fortes et les rimes acrobatiques. Fabrice Gottraux

Festival Transforme, vendredi 30 juin à Lancy. Sur scène, le rappeur genevois Mairo. IRINA POPA

Vendredi 30 juin. Nous voilà enfin à la veille des grandes vacances. Sur le chemin pour Lancy, on croise le retour des promotions, parents et enfants à peu près repus de défilés. Quand bien même celui-là «est allé trop vite, surtout pour les petits», expertise une mère. Laissons les affaires scolaires où elles se portent le mieux. L’été commence.

La météo est bonne? Ce soir, le ciel peut bien nous tomber sur la tête, le festival Transforme est à l’abri. Sous les immenses dalles de béton couvrant le parking du Centre de formation professionnelle Ternier, l’espace dégagé de tout engin automobile peut accueillir un bon millier d’auditeurs. En l’occurrence, une société toute belle en habits de soirée. Une jeunesse amicale et festive.

Du strass et de l’amour

Mademoiselle Lou achève son tour de chant. La protégée du rappeur français Booba gratte dans les aigus matière à susciter de l’émotion, l’autotune en guise d’élongation vocale. L’assemblée se ramasse en bloc devant la scène. Quand on a 20 ans, la promiscuité ne fait pas peur. Quand on a 20 ans, hurler tout son soûl est une marque de plaisir.

Transforme, sixième édition, va ainsi. Conçue et montée avec l’aide des apprentis du CFP, la manifestation réunit sur son site de bitume tout ce que les nouveaux adultes souhaitent contempler. S’il y a la musique, il y a les stands également. Icy Vice, 22 ans, colle du strass sur les dents de ses clients, des petits bijoux éphémères, des brillants qui miroitent. «J’aime voir les gens sourire», glisse la jeune femme. Elle en fera un jour son gagne-pain? Auquel cas, Transforme lui aura servi de tremplin.

Festival Transforme, Madmoiselle Lou en concert. La scène a été installée sur le parking du Centre de formation professionnelle Ternier. IRINA POPA

De France encore, nous vient Bu$hi, 23 ans. Le blaze évoque les chevaliers japonais, le dollar indique la voie à suivre. La musique, elle, empreinte son piano sentimental au «Mistral gagnant» de Renaud. Pour «Mistral», puisque voilà le titre qui résonne sur la scène de Transforme, Bu$hi, s’il raconte sa musique, sa sexualité et ses finances, ne se départit jamais d’une certaine mélancolie.

Pendant ce temps, La Vie Rapide, nom d’artiste d’un tatoueur souriant, propose d’inscrire à l’encre sous la peau ces petites phrases lapidaires qu’on souhaite graver pour l’avenir. En cas de panne d’esprit, la petite échoppe propose des mots prêts à l’emploi. par exemple: «J’aurais voulu te dire «Je t’aime pour toujours» une dernière fois». Amour, félicité… Décennies après décennies, siècles après siècles, le fond de la pensée de chacune et chacun reste le même.

Festival Transforme, interlude entre les concerts avec la troupe de l’Urban Move Academy. IRINA POPA

On veut des papouilles. On veut du son. En attendant, on admire la sape des festivaliers. Le look, l’allure, c’est la première chose que nous raconte Renaud Durussel, programmateur du festival. C’est clair, tout le monde s’habille pour venir à Transforme. Au cas où, il y a même une friperie, casquettes et t-shirts sur les étals.

Pendant ce temps, à Paris, on annulait les concerts en raison des émeutes. Ici, à Lancy, c’est comment? Un havre de paix, une bulle de satisfaction. N’en déplaise aux grincheux qui voient des couteaux partout où passent les jeunes concitoyens.

Vendredi, minuit passé, dernier service avec Mairo. Le Genevois de l’étape, valeur montante de la Superwak Clique (SWK, comme on dit aujourd’hui), est «chaud comme deux jaquettes» et tout Transforme s’enflamme avec lui.

