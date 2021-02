Ski alpin – «C'est long, c'est toujours très long une saison…» Lara Gut-Behrami a fait fort, vendredi, en Italie. Elle a gagné la descente et pris la tête du classement général de la Coupe du monde. Pas de quoi s’enflammer toutefois, selon la Tessinoise. Sport-Center

Lara Gut-Behrami n’en finit plus de lever les bras au ciel. AFP

Il reste dix courses avant la fin de la saison, prévue à Lenzerheide, où un géant est agendé le 21 mars et qui mettra un terme à l’exercice 2020-2021. Mais dans ce calendrier fourni, encore quatre slaloms sont prévus. Du coup, la course pour le gros globe de cristal est plus ouverte que jamais. Avec son expérience, Lara Gut-Behrami sait bien qu’il n’est de loin pas venu le temps de s’enflammer. Interview après sa nouvelle victoire de vendredi à Val di Fassa (Ita).

Quelle journée encore! Vous avez été la plus rapide tout en haut et tout en bas, mais perdu un peu de temps au milieu... Comment a été votre course?

C'est sûr que ç'a été une bonne course pour moi. Je crois que c'est la première fois sur une épreuve où je fais la différence sur les passages de plat et c'est quelque chose de positif. Au milieu du tracé, c'est difficile d'être rapide, parce que ça tourne, mais c'est lent. On doit trouver le bon mélange entre agressivité et douceur. Aujourd'hui, la neige était un peu plus agrippante et ça m'a surprise. Je n'en ai plus vraiment l'habitude et mon ski n'a pas toujours été très propre. J'essaierai de mieux maîtriser ça demain (ndlr: samedi). Mais de gagner une descente lors des passages plats, c'est clairement un pas en avant pour moi.

Le chemin est encore long vers la gros globe, mais vous êtes en tête du classement général de la Coupe du monde. Est-ce que ça veut dire quelque chose, sur le plan mental?

Non, je ne crois pas... Pour moi, ce qui est le plus important actuellement, c'est surtout ma manière de skier. De garder cette constance. De profiter de chaque descente pour faire quelque chose de bien et d'essayer de me battre pour monter sur des podiums. C'est long, c'est toujours très long une saison et beaucoup de choses peuvent encore se passer. On pourra vraiment parler de ça lors des finales, après la dernière course.

Ce n'est pas une surprise au vu de votre palmarès, mais pouvez-vous résumer en quelques mots le secret qui vous a permis de revenir au sommet?

C'est surtout beaucoup, beaucoup de travail et de réussir à être confiante. Prendre son temps aussi... Ce n'est jamais très facile, mais c'est une partie de la carrière d'un athlète que de comprendre ce dont on a besoin, ce qu'on peut faire de mieux, de prendre le temps de devenir une meilleure personne, ainsi qu'un meilleur athlète. Ca demande de la patience, mais je suis vraiment heureuse des gens qui sont autour de moi et qui m'aident beaucoup. La clé c'est de se mettre au boulot jour après jour, parce que mon but était simplement d’être à nouveau rapide sur les skis, finalement.