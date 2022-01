Ge/Servette victorieux – Buteur providentiel, Daniel Winnik tient une forme olympique L’attaquant de 36 ans a inscrit son 42e point de l’exercice lors de la victoire de samedi contre Bienne. La suite logique devrait être une participation aux JO avec le Canada. Cyrill Pasche

Daniel Winnik est en grande forme. Le Canadien a dépassé la barre des 40 points personnels. Eric Lafargue

Samedi face à Bienne, Genève-Servette a longtemps flirté avec la défaite, avant de passer l’obstacle grâce à l’inévitable Daniel Winnik (égalisation à 2-2 avec 58 secondes à jouer) et Sami Vatanen, buteur en or après 97 secondes dans le temps additionnel (3-2). Sans Marc-Antoine Pouliot, suspendu pour un match de manière provisionnelle en attendant le verdict définitif du juge unique (probablement entre trois et sept matches), les Aigles ont obtenu à l’arraché une septième victoire cette année en neuf sorties. Et comme il y a deux ans déjà aux Vernets, c’est Arnaud Riat qui a déclenché l’avalanche de peluches en ouvrant la marque à la 18e minute.