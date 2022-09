STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Troinex, 21 septembre

Avec le bus 49, ce sont près de 15’000 habitant·e·s de Troinex et Veyrier qui auront un accès direct au Léman Express et donc à toute l’agglomération genevoise à partir du nœud de transports publics du Bachet-de-Pesay. Ces 15’000 personnes représentent un intérêt public évident face à une minorité d’opposant·e·s qui défendent des intérêts individuels ne voyant l’avenir de Troinex que par le bout de leurs jardins!

L’itinéraire validé par les autorités des deux communes, l’Office cantonal des transports (OCT) et les Transports publics genevois (TPG) est cohérent, car il traverse les secteurs les plus densément peuplés des deux communes selon un parcours rapide et direct. Qui dispose d’une expertise plus solide que les autorités communales, l’OCT et les TPG réunis? Le bus 49 permettra de se rendre en quelques minutes au Bachet.

Dès lors, pourquoi continuer à utiliser un véhicule individuel lorsqu’il existe une solution de transport rapide, moins coûteuse et écologique? Le tracé dit «alternatif» des opposant·e·s relève de la fiction. Il a été rejeté par les communes, l’OCT et les TPG. Il n’est certainement pas gratuit comme avancé et nécessiterait d’importants travaux. En cas de non le 25 septembre, ce sont cinq à dix ans de retard au minimum pour étudier un tracé, déposer des autorisations et réaliser des travaux. Face la situation dramatique de la zone sud de notre Canton, engluée dans le trafic, la mise en service de la ligne 49 ne souffre d’aucun délai!

Attractif, avec un passage toutes les quinze minutes, le bus 49 contribuera à réduire ce trafic pendulaire, à diminuer la pollution de l’air et à apaiser les nuisances sonores dans les quartiers. La sécurité des riverains est assurée grâce aux mesures prises en faveur de la mobilité douce dans les secteurs concernés par le passage du bus. Pour cela, votons massivement OUI, sans réserves, à la ligne de bus 49. Nous ne voulons pas attendre!

Pour les Vert·e·s de Troinex, Bertrand de Weck

