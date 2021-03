«Si l’idée venait du PS, j’aurais voté oui.» Sur les réseaux sociaux, le choix proposé par l’initiative dite antiburqa s’est transformé en scrutin pro ou anti-UDC, seul grand parti à la soutenir officiellement. Cette contamination imaginaire – si je vote oui, alors je suis «d’extrême droite» – relève de la pensée magique. Plusieurs personnalités de droite comme de gauche se sont prononcées en faveur de l’interdiction, contrairement à celle visant les minarets, qui ciblait la population musulmane dans son ensemble et non pas des personnes radicalisées.

Lire aussi: Faut-il sauver la burqa? L’insoluble débat féministe

L’une des questions les plus importantes posées par cette initiative est «Quel argument en faveur de l’égalité va-t-on privilégier?» Car les partisans du oui comme du non se disent adeptes de l’émancipation féminine: ne pas légiférer sur la tenue des femmes relève autant du féminisme que le fait de dénoncer un costume limitant les libertés de ces dernières.

«On peut souhaiter poser un cadre aux extrêmes, au nom de la dignité de toutes les femmes et d’une certaine cohésion sociale.»

Dans notre système, la question du libre choix est cardinale. Je dois pouvoir être qui je suis, m’habiller comme je l’entends et être respecté pour l’identité que je revendique. Certains estiment toutefois que l’on ne peut balayer de la main les conséquences des choix personnels sur l’entourage. Les enfants d’une mère intégralement voilée grandiront avec l’idée que la femme ne doit accéder ni à un travail ni à une vie en société en dehors de son milieu très fermé, et que l’homosexualité n’est bien sûr pas une option.

On peut s’en accommoder, au nom de la liberté individuelle. Mais on peut aussi souhaiter poser un cadre aux extrêmes, au nom de la dignité de toutes les femmes et d’une certaine cohésion sociale. Même si cela nous conduit à voter, pour une fois, comme un parti pour lequel nous n’avons a priori aucune sympathie.