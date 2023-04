Chef-d’œuvre – «Burning Days», un film explosif, tripal et dément Découvert en 2022 au Festival de Cannes, le nouvel opus du turc Emin Alper passe de l’âpreté à la folie furieuse. Pascal Gavillet

Ambiguïté, chasse à l’homme et folie sont au menu de «Burning Days», un très grand film. DR

Histoire de politique, d’injustice, de viol, d’homophobie, ce nouvel opus du cinéaste turc Emin Alper est un film tripal et dément. Incroyablement tendu, «Burning Days» avait été projeté au Festival de Cannes en 2022 et avait scotché par sa folie compacte et sa détermination rageuse. Tout se déroule dans une ville d’Anatolie en proie à des pénuries d’eau. C’est là que débarque un jeune procureur, Emre, bien décidé à faire régner l’ordre.