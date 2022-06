Éditorial sur le burkini – Burkini: et si nous arrêtions de décider pour elles? La France s’enflamme tandis que la Suisse s’apaise au sujet des maillots longs. Et au final, une poignée de personnes décident de ce que les femmes doivent porter. Opinion Joel Espi

C’est tombé: le Conseil d’État français a définitivement dit «non», mardi, au burkini dans les piscines de Grenoble. La veille où «24 heures» raconte que la situation se détend autour des bassins vaudois. Le maillot couvrant et ses déclinaisons sont de plus en plus tolérés ici, et devraient être autorisés dès l’été prochain à Lausanne.