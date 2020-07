Afrique – Burkina: HRW dénonce des exécutions extrajudiciaires Plus de 180 personnes ont été exécutées à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, selon l’ONG qui accuse l’armée burkinabè.

Un soldat patrouille au Burkina Faso. (Illustration). AFP

Human Rights Watch (HRW) a dénoncé mercredi des exécutions extrajudiciaires de 180 personnes ces derniers mois à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, impliquant des forces armées burkinabè.

«Des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes au cours des derniers mois, et les preuves disponibles suggèrent l’implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exécutions extrajudiciaires de masse», indique l’organisation de défense des droits humains dans un rapport établi sur la base de témoignages d’habitants.

Selon des habitants de Djibo, les morts, tous des hommes, ont été abandonnés par groupes de 3 à 20 le long des routes principales, sous des ponts, ainsi que dans des champs et des terrains vagues. Ce sont des habitants qui ont enterré les corps dans des fosses communes «en mars et avril», «avec l’approbation des autorités militaires et locales», explique HRW.

Enquête impartiale demandée

Selon les témoignages, la majorité des victimes étaient des hommes appartenant aux ethnies fulani et peul, parmi lesquelles les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis cinq ans recrutent principalement.

«Les autorités du Burkina Faso devraient dévoiler de toute urgence qui a fait de Djibo un terrain d’exécutions sommaires», a déclaré la directrice pour l’Afrique de l’Ouest de HRW, Corinne Dufka, citée dans le rapport. «Les informations existantes désignent les forces de sécurité gouvernementales, il est donc essentiel de mener des enquêtes impartiales», estime-t-elle.

En réaction à ces allégations, le gouvernement s’est engagé à ouvrir une enquête, expliquant que ces exécutions ont pu être commises par les groupes armés (djihadistes, NDLR) en utilisant des uniformes et moyens logistiques de l’armée volés lors d’attaques, selon HRW.

Attaques djihadistes

Djibo est située dans l’une des régions les plus touchées par les attaques djihadistes. Les forces de l’ordre burkinabè ont été plusieurs fois accusées depuis trois ans de graves bavures et d’exécutions extrajudiciaires de civils dans leur lutte contre les groupes djihadistes.

Le 12 mai, 12 personnes parmi 25 ayant été arrêtées pour «suspicion de faits de terrorisme» étaient mortes dans leurs cellules de la gendarmerie de Tanwalbougou (est), une affaire qui a fait grand bruit. Selon des proches des victimes, dont un député, et des ONG, ces 12 personnes étaient en fait des civils pris dans une rafle qui ont été exécutés sommairement d’une balle dans la tête. Le procureur a exclu cette hypothèse.

Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, parfois entremêlés à des conflits intercommunautaires. Ces attaques ont fait plus de 1100 morts depuis 2015, et contraint près d’un million de personnes à fuir leurs foyers.

( AFP/NXP )