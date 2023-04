Ressource précieuse – Bulle sensibilise sur la valeur de l’eau potable À travers la campagne «L’eau d’ici, une chance», la ville de Bulle invite la population à faire une utilisation rationnelle, responsable et durable de son eau.

L’eau d’ici, une chance. C’est sous ce slogan que la Ville de Bulle (FR) veut rendre la population consciente de sa chance de disposer d’une eau de qualité et en quantité (photo prétexte). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La Ville de Bulle (FR) a lancé une campagne de sensibilisation à l’importance de l’eau potable et à la chance de pouvoir en disposer. Elle invite la population à en faire une utilisation rationnelle, responsable et durable.

«L’eau d’ici, une chance». Tel est le slogan de cette campagne. Si la Ville de Bulle et sa région bénéficient d’une eau d’excellente qualité et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population, elle n’en reste pas moins une ressource précieuse et limitée, relèvent les autorités.

Des panneaux véhiculant des messages au ton positif doivent éveiller la curiosité des passants et les amener à prendre conscience de l’importance de l’eau et de la chance de pouvoir en disposer. Des messages publiés sur les réseaux sociaux doivent encourager la population à une utilisation rationnelle de ce bien.

ATS

