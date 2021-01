Horlogerie – Bulgari, Hublot et Zenith parient sur le rebond en 2021 Le pôle horloger du groupe LVMH lançait ce lundi la Watch Week, un événement 100% digital. Ivan Radja

Le 12 février verra le départ du Rat, symbole de peste s’il en est, et l’avènement de l’année du Buffle, taillé pour tirer en avant le lourd char de la croissance retrouvée. Et dans le monde du luxe, celle-ci passe plus que jamais par la Chine. Aussi les grandes manufactures font-elles le pari du rebond en cette année 2021. C’était du moins la tonalité dominante lors du lancement lundi de la Watch Week des marques du groupe LVMH. Bulgari, Hublot et Zénith tenaient conférence de presse virtuelle pour un salon 100% digital, à l’exception de quelques présentations physiques, en Asie justement.

Un point de presse étrange à vrai dire, avec des produits séduisants – la Hublot en céramique orange, par exemple, ou l’Octo Finissimo S chronographe de Bulgari – mais sans réelle nouveauté à même de créer l’événement. Le mythique calibre El Primero de Zénith, superbement revisité avec la sortie de la collection Chronomaster Sport, avait quant à lui déjà été dévoilé il y a quelques jours, cassant quelque peu l’effet de surprise. Au moins le CEO Julien Tornare pouvait-il se prévaloir «du grand succès» remporté par la dernière-née de l’opération «Icons Restauration Program», qui remet au goût du jour les pièces prestigieuses des années 60 et 70.

L’absence de TAG Heuer a surpris. En dehors d’un petit mot préenregistré du CEO Frédéric Arnault (le fils de Bernard Arnault, PDG de LVMH), qui donnait rendez-vous «prochainement» pour une «annonce d’envergure», rien n’a filtré. Curieux manque de cohésion: pourquoi ne pas faire claquer le début de la seule manifestation horlogère de l’hiver par un vrai tir groupé de révélations de poids? Cela aurait pu contrebalancer l’inévitable froideur d’une présentation digitale, où se succédaient visites d’entreprises, un peu monotones, et discussions avec des ambassadeurs inconnus en Europe (un chanteur chinois, un quarterback américain…).

Jean-Christophe Babin, CEO de Bulgari, s’est montré optimiste pour la suite. Exception faite de ce premier trimestre où personne n’avait tablé sur un confinement aussi strict sous nos latitudes, l’embellie prochaine se fait sentir. «Bulgari, engagé dès le printemps 2020 avec la fabrication de gel hydroalcoolique pour l’Italie et la Suisse, a poursuivi son effort et investi dans la recherche pour le vaccin», a-t-il rappelé. Le Bulgari Virus Free Fund a en effet soutenu l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford, où a été développé le vaccin Astra Zeneca.

L’immunité collective peut-elle éviter à l’horlogerie un second exercice négatif? Le group LVMH publie ses chiffres mardi, qui confirmeront sans doute l’embellie du dernier trimestre 2020. À titre indicatif, Richemont a surpris le 20 janvier en affichant une croissance de 5% (hors effets de change), principalement due à la joaillerie. Le pôle horloger demeurait cependant en retrait (-4%), mieux toutefois que les prévisions des analystes, qui craignaient un recul de -12%. Mais au vu des foyers d’infection qui se déclarent en Chine, il est temps de croiser les doigts pour que les portes du principal marché ne se referment pas après le Nouvel-An chinois.