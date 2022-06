Automobilisme – Buemi et Toyota s’imposent aux 24 Heures du Mans Le Vaudois, associé à Brendan Hartley et Ryo Hirakawa, a décroché une 4e victoire avec l’écurie japonaise. Jean-Claude Schertenleib

Sébastien Buemi s’est offert une nouvelle victoire au Mans. AFP

Toyota a remporté une cinquième victoire consécutive lors de la 90e édition des 24 Heures du Mans dimanche, poursuivant sa domination sans partage sur le mythique circuit de la Sarthe.

La Toyota No 8 pilotée par le Vaudois Sébastien Buemi, Brendan Hartley et Ryo Hirakawa a renoué avec le succès après le triplé de 2018, 2019 et 2020, devant sa voiture sœur No 7, victorieuse l’an passé.

