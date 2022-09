À six mois des élections, le Conseil d’État genevois fait les choses en grand. Le budget 2023 présenté jeudi prévoit une augmentation des dépenses de 3,7%, dont 0,6% dû au Covid et à l’Ukraine. Il ne promet ni coupes particulières ni impôts nouveaux, mais des engagements en masse: 488 nouveaux postes, dont 126 liés également au Covid et à l’Ukraine, 115 à l’augmentation du nombre d’élèves, 45 à l’Office médico-pédagogique, 44 à la planification pénitentiaire, 23 à l’Office du personnel, 18 à la justice, etc. Dans le rouge à hauteur de 420 millions, ce projet budgétaire est lourdement déficitaire.

Le Conseil d’État de gauche a-t-il ouvert les vannes? Mettons que s’il a taillé dans les mécanismes salariaux des fonctionnaires, il ne s’est pas donné beaucoup de peine pour appuyer sur le frein ailleurs. Autrement dit, la campagne électorale 2023 est bien lancée.

C’est désormais au Grand Conseil de jouer! Et celui-là, on l’attend aussi au tournant. Pour le budget 2022, les partis avaient été incapables de dégager un accord, provoquant le refus du budget. Avec quel effet concret? Presque aucun, car en cours d’année, leurs représentants ont voté en Commission des finances une bonne partie des dépenses refusées avec indignation en décembre. Sans doute, nécessité fait loi. Mais le Grand Conseil a bonne mine.

Cette année, échéances électorales obligent, un scénario du même style pourrait se dessine. Ce ne serait pas sérieux.

Car l’élaboration d’un budget est la mission clé du parlement. Un nouvel échec mettrait en cause l’institution. Certes, après les années Maudet et Covid, cette législature n’a plus grand-chose à perdre. Mais un refus pour la deuxième année consécutive enterrerait définitivement sa réputation.

