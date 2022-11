Politique genevoise – Budget de Versoix: les Verts pointés du doigt par le public Le groupe écologiste a fait alliance avec le PLR et décidé, entre autres, de raboter une partie de l’indexation des salaires des fonctionnaires municipaux. Xavier Lafargue

Le budget de la Ville de Versoix pour 2023 avoisine les 45 millions de francs. XAVIER LAFARGUE

«Merci les Verts! Bravo les Verts!» Ironique et dégoûté, le public présent lundi dernier à la séance du Conseil municipal de Versoix a massivement quitté la salle après le vote d’un amendement au budget 2023. Cause de cette colère à peine contenue? L’indexation des salaires des employés communaux. Le Conseil administratif (CA) voulait octroyer 3%, le PLR et les Verts ont raboté cette prestation.