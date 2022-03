Exode vers l’Ouest – Budapest ouvre grand ses portes aux réfugiés d’Ukraine La Hongrie est le second pays d’entrée pour les réfugiés en provenance d’Ukraine. Les volontaires se pressent pour proposer leur aide aux exilés. Corentin Léotard - Budapest

Des centaines de bénévoles proposent des logements ou transports gratuits aux réfugiés arrivant d’Ukraine. Gare de l’Ouest à Budapest, le 2 mars 2022. JANOS KUMMER/GETTY IMAGES

Quand le train en provenance de Záhony, le passage frontalier entre l’Ukraine et la Hongrie, entre en gare de l’Ouest (Nyugati) jeudi matin, une nuée de bénévoles se met en mouvement. La Hongrie est la deuxième destination des réfugiés après la Pologne. Elle a déjà accueilli plus de 133’000 exilés et Budapest est devenu un hub privilégié pour l’exode des populations d’Ukraine. La Croix-Rouge, la Protection civile, les Églises catholiques et protestantes et de simples civils sont au rendez-vous à la descente des passagers.