«L’objectif pour la saison est assez facile à définir. Nous souhaitons faire mieux que l’an dernier.» Bryan Mettraux maîtrise parfaitement le langage ambitieux qui sied à son équipe. Lorsque Alinghi Red Bull Racing se présente sur une ligne de départ, ce n’est jamais pour y faire du tourisme.

La performance est au cœur de la philosophie de l’équipe dirigée par Ernesto Bertarelli. C’était déjà vrai avant, ça l’est encore plus maintenant que l’équipe suisse s’est lancée dans une nouvelle campagne en America’s Cup. «On sera encore plus au centre de l’attention sur le lac, estime celui qui s’apprête à vivre sa première campagne dans la plus ancienne compétition sportive du monde moderne. D’autant plus que l’équipage qui sera sur le TF35 sera composé de navigateurs qu’on pourrait retrouver sur la Coupe.»