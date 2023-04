Boxe – Bryan Fanga: «Il va y avoir plus d’opportunités!» Le Genevois, désormais champion de Suisse des Super Légers après son succès face à Christopher Mouafo vendredi soir à Berne, s’attend à d’autres combats, plus durs encore. Christian Maillard

Que du bonheur pour Bryan Fanga et ses amis après son combat expéditif face à Christopher Mouafo. DR

La couronne est à Genève! Patrick Kinigamazi, qui restait le dernier champion suisse à avoir ramené la ceinture il y a seize ans dans la Cité de Calvin est heureux! Son poulain, Bryan Fanga, est son digne successeur. Le Camerounais Super Léger (63,5 kg) de Carouge l’a écouté en mettant d’emblée K.-O. son compatriote Christopher Mouafo au deuxième round d’un combat à Berne prévu en dix reprises, enlevant d’emblée toute ambiguïté sur un verdict finalement sans histoire. «À la fin du 2e round, j’étais bien secoué, j’ai essayé de tenir comme j’ai pu, mais Bryan a mérité sa victoire», a confié le vaincu après avoir retrouvé ses esprits.

Bryan, deux rounds ont suffi pour décrocher cette ceinture: vous avez été plutôt expéditifs. Vous étiez pressés d’en finir?

Oui car on savait que nous n’avions pas trop le choix, qu’il fallait que ça se passe un peu comme ça. Avec mon entourage, nous avions un plan qui a plutôt bien marché mais plus tôt que prévu. Disons que mon combat avait été bien planifié.

Comme le disait Patrick Kinigamazi la veille de votre rencontre, il fallait gagner par K.-O. pour éviter toutes discussions. Mais si vous l’avez écouté, c’était plus facile à dire qu’à faire…

En effet. À vrai dire, je n’étais pas forcément parti pour chercher le K.-O. à tout prix. Mais le bon coup arrive parfois au bon moment et en l’occurrence c’est ce qui s’est passé. On est content de cette issue mais je ne m’attendais pas à ce que ça se finisse aussi vite. J’ai envie de dire tant mieux!

«En face j’avais un gros frappeur et je me dis que si le combat avait duré plus longtemps je ne suis pas certain que l’issue aurait été la même» Bryan Fanga, à propos de son adversaire Christopher Mouafo

Quand on est un compétiteur, qu’on aime son sport, on a forcément envie de rester le plus longtemps possible sur le ring ou dans ce genre de combat où tout peut arriver on est soulagé que ça se termine ainsi après deux rounds?

En face j’avais un gros frappeur et je me dis que si le combat avait duré plus longtemps je ne suis pas certain que l’issue aurait été la même. Donc tant mieux que ça s’est terminé aussi rapidement. Après voilà, je n’ai pas été surpris. Christopher a boxé de la façon dont je m’attendais.

C’est-à-dire?

Il a tout de suite voulu, dès le premier round, me rentrer dedans et imposer un grand rythme sauf que ce genre d’attitude je l’avais préparé, on l’avait bien travaillé avec des sparring-partners.

Vous aviez bien préparé ce combat avec votre coach Giorgio Costantino…

Oui, surtout ces moments où au premier round il allait me mettre sous pression. On avait beaucoup travaillé l’explosivité avec des courses dans des montées pour me mettre tout de suite dans le rouge. J’étais donc prêt à réagir avant d’être complètement chaud.

Votre adversaire s’est bien battu et vous a fait mal avant que vous ne le mettiez K.-O., c’est juste?

On savait que l’issue de ce match était une question de puissance. Au 1er round, j’ai accusé un méchant coup, puis c’est moi qui ai réussi mes frappes. J’ai une bonne équipe autour de moi, un très bon coach, un grand champion dans mon coin. Je savais que Mouafo n’allait pas lâcher et il a sorti un super combat.

«Une ceinture, c’est quand même quelque chose. En amateurs, c’est déjà compliqué de la décrocher mais chez les pros, c’est encore plus prestigieux de la brandir» Bryan Fanga, nouveau champion suisse des Super-Légers

Comment est-elle cette ceinture?

Elle est belle et le sera encore davantage quand elle sera dans notre salle à Genève! Une ceinture, c’est quand même quelque chose. En amateurs, c’est déjà compliqué de la décrocher mais chez les pros, c’est encore plus prestigieux de la brandir. Je suis content que 16 ans après Patrick Kinigamazi de la ramener chez nous.

Elle est belle cette ceinture mais avec elle Bryan est conscient qu’il va devoir travailler encore plus fort. DR

Ce titre va vous ouvrir des portes et vous permettre de combattre d’autres champions nationaux à l’étranger, plutôt grisant non?

Oui, là, avec ce titre ça m’a automatiquement propulsé à un classement plus intéressant. Je suis passé à la 170e place mondiale soit un rang où les contrats arrivent tout seul. Il va y avoir plus d’opportunités avec des combats à l’étranger. Il est vrai qu’un titre suisse ça ouvre beaucoup de portes à l’extérieur. Je pense que dans les trois mois à venir on va avoir passablement de propositions.

Un K.-O. magistral Afficher plus Grâce à sa magnifique performance, Bryan Fanga a redonné à la boxe genevoise une ceinture de champion de Suisse professionnel que seuls avant lui ont détenu après la guerre Walter Blaser (welter, 1972), Jean Chiarelli (welter, 1993) et Patrick Kinigamazi (léger, 2007). Une longue attente qui n’aura pas été vaine, car le combattant du Club pugilistique Carouge (28 ans/6-1-1) a donc réussi l’exploit de battre, à Berne, par K.-O. au 2e round le Biennois Christopher Mouafo (27 ans/5-0-0) pour le titre national des super-légers (-63,5 kg). DR Un dénouement inattendu, car Fanga n’avait pas forcément les faveurs du pronostic auprès des connaisseurs. Mais il a su profiter des conseils de ses hommes de coins Giorgio Costantino, Christophe Rime, Patrick Kinigamazi et le dr. Davide Bianchi pour gérer et maîtriser parfaitement son entrée en matière, non sans avoir fait connaissance au 1er round avec la force de frappe de son adversaire biennois. Celui-ci s’est révélé dangereux par ses crochets et aussi son direct du droit, dont l’un a fait mal à Fanga, pourtant très concentré. Un avertissement pour le Genevois qui a dû monter sa garde et serrer les dents, avant de placer quelques belles frappes sur la fin. Très en confiance (trop?), le Biennois a encore touché Fanga au début de la 2e reprise par un uppercut, mais le nouveau champion de Suisse a bien réagi et son explosivité lui a permis de prendre l’ascendant. La preuve qu’il avait parfaitement récupéré de deux mois d’entraînement intensif. Travaillant en bas, au corps, il a sapé progressivement la résistance de Mouafo qui répliquait à hauteur du visage. Mais le début de la fin était annoncé. En multipliant les frappes en crochets et uppercuts, le Genevois envoyait son adversaire au tapis sur un crochet du gauche. Celui-ci était compté par l’arbitre Fabian Guggenheim, mais la foudre allait encore s’abattre sur lui quelques instants plus tard sur une terrible droite qui lui faisait plier les genoux et le mettait out à dix secondes du coup de gong. Un K.-O. magistral, dont Mouafo a eu bien du mal à se remettre. Auparavant Laura Wollenmann, d’origine colombienne, avait signé son sixième succès aux points (60-54) face à la Mexicaine Brenda Alonso Vazquez et le welter zurichois Alfred Kqira (8-1-0) avait battu par K.-O. au 1er round le Hollandais Steve Suppan (13-1-1), pourtant précédé d’une flatteuse réputation! Une frustration pour le public du Stadttheater, déjà échaudé par l’annulation du combat vedette de la soirée entre l’espoir bernois invaincu Angelo Pena (6-0-0) et le Mexicain Edgar Espinosa Vargas (7-4-0). Ce dernier est arrivé la veille à la pesée avec un surpoids de 8 kilos! Un couac retentissant, qui témoigne de la désinvolture, de l’irrespect, voire de la malhonnêteté du super-plume de Guadalajara, venu passer un week-end en Suisse aux frais de la princesse! com/B.D.

En attendant, après deux mois aussi intensifs pour préparer ce championnat, vous allez avoir une petite décompression et profiter de cette victoire?

Profiter de cette victoire oui, mais un relâchement non. Comme je l’ai dit, ce titre va m’amener à un classement où je vais devoir travailler beaucoup plus car les adversaires ne seront plus les mêmes. Ça va même devenir de plus en plus compliqué car on va arriver à un niveau ou je ne pourrais plus boxer contre des adversaires plus faciles.



Les résultats Afficher plus Berne. Stadttheater. Résultats des professionnels. Mouche, dames, 6x2: Laura Wollenmann (Col/Sui) bat Brenda Alonso Vazquez (Mex) aux points (3 x 60-54). Welters, 6x3: Alfred Khira/Kos/Sui bat Steve Suppan (Hol) K.-O. 1er round. Super-légers, 10x3, championnat de Suisse: Bryan Fanga (CP Carouge) bat Christopher Mouafo (Bienne) K.-O. 2e.

