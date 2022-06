Basketball – Le capitaine de Neuchâtel rebondit aux Lions Le meneur Bryan Colon (30 ans), qui a passé les six dernières saisons à Union Neuchâtel, s’est engagé avec le club du Pommier pour une année plus une autre en option.

Bryan Colon sort d’une saison lors de laquelle il a brillé avec Union Neuchâtel. Facebook Lions de Genève

Genève frappe un grand coup sur le marché des transferts helvétique. En pleine reconstruction suite au départ annoncé du président historique Imad Fattal (remplacé par Oggie Kapetanovic), les Lions se sont attaché les services de Bryan Colon, l’un des joueurs suisses les plus expérimentés et talentueux du championnat. Le meneur d’origine dominicaine, âgé de 30 ans, a signé un contrat d’une année, plus une autre en option.

Colon évoluait à Union Neuchâtel depuis 2016 et s’y était installé comme capitaine. Il sort de son meilleur exercice en Swiss Basketball League, avec des moyennes de 15,1 points, 4,3 passes, 3,8 rebonds et 15,5 d’évaluation en saison régulière. Il a aussi été le grand artisan du beau parcours des Neuchâtelois en play-off, achevé en finale contre l’ogre Fribourg (17,1 points, 4,7 rebonds, 3,1 passes, 15,8 d’évaluation).

Bryan Colon est la troisième recrue des Lions dans cette intersaison, après Noé Anabir et Clayton Le Sann, en provenance respectivement d’Union Neuchâtel et Monthey.

BCH

