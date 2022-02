Critique – Bryan Adams, au bon souvenir des si romantiques années 90 Vendredi à l’Arena, l’ancienne superstar canadienne et sa troupe remettaient du baume sur le rock en servant «(Everything I Do) I Do It For You» et autre «Summer of ‘69» bien frappés. Fabrice Gottraux

Bryan Adams, sur la scène de l’Arena, vendredi 4 février 2022. PIERRE ALBOUY

Deux ans. C’est exactement le temps qu’il aura fallu attendre entre le dernier passage d’une tournée internationale à l’Arena, «One Night of Queen» en 2020, et la suivante toujours à l’enseigne de l’organisateur Opus One, un même 4 février, cette fois en 2022.

De Bryan Adams, on peut raconter la carrière hors norme en relevant les classements, les meilleures ventes, billboard et autres tops nationaux. Jusqu’en Inde, où «Summer of ‘69», son premier tube, a fait fureur. Et puis les collaborations pour le cinéma, «Robin des Bois, prince des voleurs», et les duos, avec Tina Turner, Barbara Streisand, et Rod Stewart et Sting, ensemble sur «All For Love» pour le film «Les Trois mousquetaires». N’est-ce pas tellement nineties que tout cela.

Classique, efficace

On se demandait qui, trois décennies plus tard, serait encore séduit par la perspective d’un concert en compagnie du Canadien. Il avait environ 36 ans lorsqu’il remplissait les stades d’Europe. Il en aura 63 cette année.

L’époque n’est plus la même. Pourtant, si son rock reste aussi «soft» ou «stadium» que jadis – ce sont les termes en usage outre-Atlantique – sa manière fonctionne toujours. À plein régime. Cinq en scène, combo basse, batterie, guitare, claviers. Formule classique, efficace. Et le chant, toujours véloce, toujours capable de frotter les aigus à ce timbre rauque, facilement reconnaissable.

«Love is all that I need.» Bryan Adams, en 2022 comme en 1983

La prestation fonce sur les chapeaux de roues, c’est du reste le thème de son dernier clip, «So Happy It Hurts»: Bryan hilare au volant d’une voiture immobile, prise d’assaut par des cheerleaders, un footballeur américain, un bodybuilder, une vieille dame, un chien… Ce type a beau chanter l’amour sans compliquer ni les paroles ni la musique, il a de l’humour.

Ainsi fait, sans prétention, sans retenue non plus, l’audience aura du riff, et de la ballade romantique. Et du riff, et de la ballade romantique. Et cetera. Rien n’a changé depuis «Heaven», 1983, que la salle au complet, assise, masquée, heureuse quoi qu’il en soit – 5000 personnes, carton plein – reprend le cœur léger. «That’s over now»? Jamais! Car «Love is all that I need».

