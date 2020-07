Coronavirus – Bruxelles met en garde l’UE par rapport à cet automne La Commission européenne a appelé l’UE à se préparer à un effet cocktail cet automne entre le Covid-19 et la grippe saisonnière.

La vice-présidente de la Commission européenne Margaritis Schinasa (à droite) a donné une conférence de presse sur les futurs défis liés à la pandémie ce mercredi à Bruxelles. AFP

L’Union européenne reste vulnérable en cas de nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 et doit se préparer à affronter une interaction avec la grippe saisonnière à l’automne, a averti mercredi la Commission européenne.

«Le virus est toujours parmi nous et il continue de se propager. Nous devons donc éviter l’improvisation», a insisté le vice-président de l’institution Magaritis Schinas au cours d’une conférence de presse.

«Des foyers de plus en plus importants, localisés dans de nombreux États membres, sont signalés. La préparation est essentielle, surtout avant les mois d’automne et d’hiver», a renchéri la commissaire à la Santé Stella Kyriakides.

«Effet cocktail»

«Nous devons protéger nos économies, nos sociétés et nos citoyens contre une nouvelle vague, comme celle que nous avons connue les mois précédents, et contre l’interaction de la grippe saisonnière avec le Covid-19. J’appelle cela un effet cocktail», a-t-elle insisté.

«Il est de notre responsabilité de veiller à ce que nous soyons pleinement préparés. Ce n’est pas le moment de baisser notre garde», a-t-elle lancé. Elle a appelé les 27 à «une action forte et conjointe», les assurant du soutien de la Commission dans leur démarche.

La Santé est une compétence nationale et la Commission européenne ne peut que formuler des recommandations, que Madame Kyriakides présentera et soutiendra jeudi au cours d’une réunion virtuelle des ministres de la Santé de l'Union européenne.

La communication présentée mercredi par les deux commissaires insiste sur les actions nécessaires pour améliorer la préparation et la coordination. Elle préconise un soutien aux minorités et aux personnes vulnérables et des mesures pour réduire la charge de la grippe saisonnière.

Pas l’heure du bilan

Le commissaire s’est refusé à tout commentaire sur les situations nationales. «Ce n’est pas le moment de faire une évaluation de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Nous sommes dans la bataille, dans l’action. L’heure des bilans viendra ensuite», a-t-il affirmé.

«Mais nous avons tiré les leçons de ce qui s’est passé. Le début de la crise n’a pas été le meilleur moment de l’Europe. Les États membres ont réagi sous la pression et ils ont pris des mesures centrées sur les priorités nationales. Mais le constat de l’interdépendance a été rapidement fait après cette phase de manque de coordination. Les gens ont montré qu’ils attendent plus de l’Europe et c’est positif», a-t-il ajouté.

( AFP/NXP )