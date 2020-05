FOOTBALL – Bruno Rocha: «Partout où je remets les pieds, je sais que je serai bien accueilli» Personnalité appréciée autour des terrains genevois, ex-entraîneur emblématique de Benfica depuis peu au CS Interstar, le Portugais se raconte au travers d’une longue interview. Jean-Luc Auboeuf

Bruno Rocha, l’homme de la montée historique de l’Olympique de Genève en 1re ligue. Jean-Luc Auboeuf

Arrivé en Suisse à 24 ans, Bruno Rocha a su se faire un nom et une place dans le football régional genevois. Doué avec les juniors, tout autant avec les actifs, le Portugais de 38 ans ne compte plus les promotions qu’il a accrochées à son tableau de chasse. Parmi celles-ci, la double montée de 4e ligue en 2e ligue avec Benfica, «son» club, ainsi, notamment, que l’emblématique ascension avec l’Olympique de Genève en 1re ligue en fin de saison dernière. Son prochain challenge? La 2e ligue inter à Varembé, avec le CS Italien, une fois que le football aura repris ses droits. De sa carrière et plus encore, Bruno Rocha n’oublie rien dans cette longue interview à retrouver ci-dessus.