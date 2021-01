Acquittements en Cour de justice – Brûlé à l’acide par erreur, il demande 6 millions de francs en justice La clinique, le médecin et un responsable de la pharmacie du bloc opératoire sont blanchis sur le plan pénal. Le patient souhaite la révision du procès. Fedele Mendicino

La Clinique Générale-Beaulieu. GEORGES CABRERA

On peut avoir frôlé la mort à la suite d’une opération ratée, réclamer six millions de francs et des condamnations, et ne rien obtenir de tout cela au pénal. C’est le cas de R., qui après dix ans d’auditions, d’expertises, de procès, d’appels et autres recours devant le Tribunal fédéral (TF) voit sa plainte aboutir cet automne à trois acquittements au profit de la Clinique Générale-Beaulieu, du chirurgien et du responsable de la pharmacie du bloc opératoire.

En janvier 2011, l’homme s’est vu administrer de l’acide quasi pur (98%) alors qu’il aurait dû être dilué (3%). Sa gorge a été gravement brûlée. Après plusieurs opérations, il a pu retrouver l’usage de la parole mais sa voix, sourde et rauque, n’est plus la sienne. Dans un premier temps, le médecin et l’homme qui gérait les produits pharmaceutiques du bloc ont été poursuivis pour lésions corporelles par négligence. Selon le Parquet, le médecin n’a pas mentionné l’acide et son dosage sur sa fiche de préparation à l’opération. Quant à l’autre prévenu, il n’aurait pas dû, d’après l’accusation, placer le flacon dans l’armoire sans vérification.