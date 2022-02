Chronique économique - Bruits de bottes et crispations boursières

Bien étrange, ce début d’année. Alors que les Russes encerclent l’Ukraine avec une armada digne de la Seconde Guerre mondiale et que les Américains envoient des milliers de soldats supplémentaires sur le front est de l’OTAN, les médias occidentaux, y compris les nôtres, se penchent avec gravité sur la grève des camionneurs canadiens et possiblement français, reléguant de ce fait les mouvements militaires russes, qui auraient pourtant de quoi nous empêcher de dormir, au rang de nouvelles brèves à peine dignes des pages Monde. Comme s’il ne s’agissait que de trolls ou de simples fake news! Alors que les photos satellitaires indiquent bel et bien la préparation d’une agression, que des sources officieuses mais bien informées laissent d’ailleurs entendre pour ce mercredi déjà.

La distance, certes, explique l’indifférence. L’Ukraine, c’est loin, c’est même si loin que les Européens de l’Ouest peinent à la décrire exactement, telle la ministre britannique des Affaires étrangères confondant les rivages de la Baltique avec ceux de la mer Noire. Mais il n’empêche. On peut situer vaguement les confins est-européens, il n’en reste pas moins que l’Europe ne s’arrête pas là où, naguère, l’Empire soviétique en avait tracé la frontière.

Toujours est-il qu’à ce jour, ou plus exactement à la fin d’une semaine dernière déjà passablement chahutée, Wall Street, ce sismographe des tensions géopolitiques d’importance, a soudainement décroché, le Nasdaq des valeurs technologiques perdant jusqu’à 2,78%. Les opérateurs boursiers seraient-ils mieux informés que les agences de presse ou, conformément à leurs habitudes, anticiperaient-ils par leurs décisions précipitées une augmentation de la probabilité que survienne l’impensable?

Difficile d’évaluer ce que pourraient être les répercussions économiques d’un passage à l’acte. Les sanctions promises, aux conséquences «sévères», ont précisé uniment Américains, Britanniques, Allemands et Français, mettraient certes la Russie en difficulté, mais elles auraient aussi pour effet de couper l’approvisionnement de l’Europe en gaz et d’accélérer au plus mauvais moment l’escalade, déjà bien entamée, des prix de l’énergie. Sans compter que les liens commerciaux que bon nombre d’entreprises occidentales entretiennent, business obligent, avec leurs fournisseurs et surtout clients de l’espace russe ne résisteraient pas à une rupture des ponts orchestrée par Moscou.

Les guerres, même hybrides ou larvées, ne font pas bon ménage avec la prospérité. Elles sont toujours synonymes de perte des repères, d’anéantissement de valeurs, d’infrastructures, de patrimoines soigneusement constitués et bien sûr de vies humaines sacrifiées sur l’autel des égoïsmes nationaux. Mais le maître du Kremlin n’en a que faire. Si son projet avait le moindre rapport avec les intérêts et le bien-être du peuple russe, il ne s’écarterait pas d’un pouce de la table des négociations, fût-elle de 6 mètres de long.

Marian Stepczynski

