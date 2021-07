People – Britney Spears, toute une vie à refaire Entre séances de tribunal pour mettre fin au régime de tutelle qui la tient depuis treize ans sous la houlette paternelle et manifestations d’admirateurs qui la soutiennent, la chanteuse de 39 ans demeure une enfant en larmes. Christophe Passer

Britney Spears a obtenu une petite victoire : la juge l’a autorisée à choisir désormais son propre avocat pour défendre sa cause. Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Ce que l’on pressent, c’est que ça ne va pas tenir encore longtemps. La tutelle de Britney Spears, chanteuse post-adolescente bientôt quadragénaire, 200 millions de disques vendus dans le monde, est devenue un feuilleton, un soap, une série télé permanente, un divertissement à répétition, sans doute un enjeu commercial aussi, et sûrement un drame personnel et familial.

Ça ne va donc pas durer. La pression médiatique sur cette étrange tutelle est forte, même si les tribunaux sont censés ne pas en tenir compte. Et cette tension s’est retournée en sa faveur, le temps passant, et les mois qui viennent seront décisifs. Cette semaine, Britney Spears retournait ainsi, mercredi 14 juillet, devant un tribunal de Los Angeles. Enfin, retournait: elle a parlé durant l’audience, mais par téléphone, à la juge. Et Britney en direct, cela fait toujours frémir les gens de loi autour d’elle. Il y a l’idée qu’elle pourrait envenimer les choses. Mais elle a obtenu une petite victoire: la juge l’a autorisée à choisir désormais son propre avocat pour défendre sa cause. Ça n’a l’air de rien mais, depuis treize ans, c’était le même Samuel Ingham, désigné à l’époque par un autre tribunal, qui s’occupait d’elle.