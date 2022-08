LAURENT GUIRAUD

Thônex, 8 août

Il faut du courage à un homme politique, en plus conseiller d’État, pour oser braver un credo genevois bien établi, la Sainte Croissance, contre laquelle toute opposition tient du blasphème. Alors, bravo pour votre courage, Antonio Hodgers.

En l'occurrence, remettre en question la notion de croissance économique sans limites appartient à un bon sens évident qui échappe pourtant aux milieux économiques, au monde de la finance et à la droite du parlement. Pour eux, c'est un tabou.

La croissance (dénoncée déjà comme une impasse dans les années 1970 par le Club de Rome), profitant surtout à une minorité, ne peut être mise en question sans graves conséquences. Je me souviens qu’au siècle passé, un conseiller d’État (je ne sais plus quel était son parti, mais il n’est pas nécessaire de chercher bien loin…) avait l’ambition de planifier l’économie pour permettre à Genève de compter 800’000 habitants… Quel triomphe!

Faute d’arguments pertinents, on accuse Antonio Hodgers de manœuvre électoraliste! Bien sûr que la solution n’est pas simple et il ne faut pas qu’une baisse des recettes fiscales nuise aux plus fragiles – argument prétexte sans doute. Je ne suis nullement qualifié pour m’engager dans le débat, mais je doute que les opposants à M. Hodgers soient à la recherche de solutions possibles.

En réalité, le simple bon sens constate que trouver à se loger à Genève à un prix abordable est devenu un problème insoluble précisément pour les plus fragiles, que circuler en ville est devenu une corvée pour tous, que des villages ressemblent de plus en plus à des cités-dortoirs – bétonnage à marche forcée (des deux côtés de la frontière). Ces difficultés pour une vie quotidienne devenue stressante, je ne les ai pas connues lorsque j’ai débarqué à Genève il y a quarante-cinq ans. Depuis, la qualité de vie s’est détériorée pour tous.

Dès lors, vous qui rejetez les arguments de M. Hodgers, jusqu’où comptez-vous aller? Êtes-vous inconscients au point de presser sur l’accélérateur sur une route qui aboutira tôt ou tard contre un mur?

Si gouverner c’est prévoir, certains aspects de notre avenir et de celui de nos descendants semblent vous échapper, obnubilés que vous êtes par votre culte illusoire du «toujours plus» qui se cache derrière vos arguments.

Jacques Blandenier

