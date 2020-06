Législatives – Bravant la peur du virus, les Mongols ont voté Le parti au pouvoir de centre gauche a remporté mercredi les législatives mongoles. Le scrutin a été organisé malgré la pandémie.

Le Premier ministre sortant Khurelsukh Ukhnaa au bureau de vote le 24 juin 2020 à Oulan-Bator. AFP

Le parti au pouvoir a remporté mercredi une écrasante victoire aux législatives en Mongolie, selon des résultats presque complets diffusés jeudi. Les électeurs ont bravé la peur du nouveau coronavirus, contre lequel des mesures très strictes ont été prises, pour se rendre aux urnes.

Le Parti du peuple mongol (PPM) du Premier ministre sortant Khurelsukh Ukhnaa, une formation de centre gauche fondée par les anciens communistes, est en effet créditée de 63 des 76 sièges au Grand Khoural, le parlement, après le dépouillement de 99% des bulletins de vote.

Son principal rival, le Parti démocrate (PD, libéral et conservateur), n’en a quant à lui obtenu que dix au terme de ce scrutin organisé tous les quatre ans dans ce vaste pays de trois millions d’habitants, enclavé entre la Chine et la Russie. Les deux formations avaient violé les règles de confinement en multipliant les réunions électorales et en recourant au porte-à-porte.

«Les électeurs ont manifestement récompensé la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement», a commenté Niels Hegewisch, le directeur pour ce pays du Friedrich-Ebert-Stiftung, une fondation allemande à but non lucratif. Mais, «sur le plan économique, la Mongolie est confrontée à des temps difficiles», a-t-il encore déclaré à l’AFP.

Règles d’hygiène strictes

Mercredi dès 7 h 00, les premiers électeurs ont dû observer des règles draconiennes pour se rendre dans un bureau de vote d’Oulan-Bator: deux mètres entre eux dans la file d’attente, contrôle de température, désinfection des mains, port du masque de protection et de gants en plastique jetables.

Frontalière de la Chine, où le Covid-19 est apparu fin 2019, la Mongolie, au système hospitalier déficient, a adopté très tôt des mesures radicales contre le virus, fermant ses frontières et suspendant ses liaisons aériennes avec le reste du monde.

Malgré le scrutin, 8000 de ses ressortissants sont ainsi bloqués à l’étranger, seuls certains (femmes enceintes, personnes âgées, mineurs, etc.) ayant pu bénéficier d’avions spéciaux.

À 71 ans, Tsetsegee Tsetsendalai a fait la première son entrée dans un bureau de vote du quartier de Sukhbaatar, se félicitant que la Mongolie ait maintenu le scrutin malgré la pandémie. «D’autres pays ont déjà organisé des élections en dépit du virus», a-t-elle relevé.

200 cas

La Mongolie n’a enregistré que 200 cas de contamination, le premier ayant été attribué à un Français travaillant pour une filiale du géant du nucléaire Orano, et aucun décès.

«Il fallait vraiment organiser ces élections, quelles qu’en soient les conséquences. Je suis très heureuse de pouvoir voter parce que je veux le changement», a déclaré à l’AFP Enkhzaya Sodnomtseren, une mère de famille de 32 ans.

Les bureaux de vote ont fermé à 22 h 00 heure locale (16 h 00 en Suisse). Dans ce pays en proie à des scandales de corruption depuis l’avènement de la démocratie et la fin du joug soviétique en 1990, les trois-quarts des deux millions d’électeurs ont participé à ces législatives.

